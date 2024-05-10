Пять человек погибли из-за падения в Мойку автобуса в Петербурге

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По предварительной информации, автобус столкнулся с каршеринговым автомобилем, а потом вылетел с моста, пробив ограждения, и рухнул в воду.

Несовместимые с жизнью травмы получили пять пассажиров, указал источник «112». Еще нескольким людям потребовалась помощь врачей.

После происшествия на помощь людям в автобусе бросились очевидцы. Они начали пытаться вытаскивать их из затонувшего транспортного средства. Вскоре на место прибыли спасатели и продолжили операцию. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь. Точных данных о количестве людей, получивших травмы, он не привел.

Появились данные о жертвах ДТП с автобусом, упавшим в Мойку в Санкт-Петербурге.

Telegram-канал «112» опубликовал информацию о пяти погибших. Официально эти данные пока не подтверждены.