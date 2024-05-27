27 мая 2024, 11:36

Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале

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Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на озере Байкал возле острова Тонкий. В Бурятии возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

По предварительным данным, тела судоводителя и пассажиров нашли 26 мая. Причины и обстоятельства их смерти устанавливаются.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы. Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий.

В конце апреля два человека погибли в Омске в результате столкновения моторной лодки с причалом. В акватории Иртыша лодка въехала в сооружение, обеспечивающее стоянку судов, на полной скорости. Двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело Газ СК РФ Бурятия
27 мая 2024, 09:58
Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Freepik
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Во Владивостоке тысячи жителей остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве уточнили, что с 4 до 8 часов 27 мая аварии на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» обесточили жилые дома как минимум на 10 улицах, включая Беляева, Волкова и Добровольского. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Прокуратура проверит ответственных лиц, как они исполняют закон при содержании и обслуживании электрических сетей. Также правоохранители организовали проверку работы ЕДДС и диспетчеров сетевой организации после того, как в соцсетях появились сообщения, что жители не могут связаться с диспетчерской службой.

Ранее в Московской области на объектах ЖКХ за неделю устранили более 170 сбоев , из которых 115 - касались электричества. Оперативные группы совершили свыше 130 выездов.

ЖКХ Электричество Владивосток
27 мая 2024, 09:13
Спасатели вывели 30 человек из полыхающей многоэтажки в Уфе
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В Уфе спасателям удалось вывести из горящего дома три десятка человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкортостан.

По данным ведомства, утром 27 мая на улице Российская загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на вызов сотрудники регионального МЧС начали спасать жильцов. Из-за сильного задымления специалистам пришлось провести тактическую вентиляцию, чтобы эвакуировать людей. В итоге из горящего здания удалось вывести 30 человек.

Пожарные локализовали возгорание и потушили открытое пламя на площади в 60 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства пожара установят эксперты.

Представители МЧС добавили, что внутри сгоревшей квартиры стены и конструкции не обрушились. Однако из-за резких конвективных процессов во время пожара выбило стекла в окнах. Специалисты не обнаружили каких-либо посторонних предметов, которые могли спровоцировать взрыв.

Накануне в Астрахани огонь охватил 400 «квадратов» нежилого здания. На место прибыли 95 пожарных, которые за два часа ликвидировали открытое горение.

Пожары Уфа МЧС РФ
27 мая 2024, 08:34
Автобус ночью сбил лося в Санкт-Петербурге
Global Look Press
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В Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса сбил лося. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, ДТП с диким животным произошло в ночь на понедельник в районе Новокондакопшино. Очевидцы рассказали журналистам, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было, водитель после происшествия находился в кабине.

На опубликованном «Фонтанкой» видео видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. Также можно заметить лежащего на дороге без признаков жизни сохатого. Другие подробности уточняются.

Накануне в Восточном округе Москвы большегруз сбил лося. Авария произошла на шоссе Энтузиастов. На место вызвали полицейских и сотрудников экстренных служб.

Ранее москвичи в районе Новогиреево увидели лося и позвонили в МЧС. Животное бродило по улицам и купалось в Кошачьем пруду.

Санкт-Петербург ДТП Животные
27 мая 2024, 04:46
Пациент погиб, выпав из машины скорой помощи в Приморье
РИА «Новости»
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Пациент скорой помощи погиб в смертельном ДТП в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Авария произошла на 113-м километре трассы Раздольное - Хасан. По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель скорой не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

«Пациент выпал из машины и получил травмы, не совместимые с жизнью. Женщина-фельдшер также получила травмы и была госпитализирована», - уточнило ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции и представители ГОиЧС.

Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Бурятии в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка и еще три человека пострадали. Водитель иномарки, не имеющий прав, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Смертность Больницы Скорая помощь ДТП Приморье

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