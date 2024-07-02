Пять человек эвакуировались из квартиры на западе Москвы из-за горящего самоката

Уроженку Владивостока Оксану Савон, живущую в Паттайе, нашли в госпитале Бангламунг с полной потерей памяти. Загадочную историю женщины рассказал сайт kp.ru.

Первым о произошедшем сообщил Telegram-канал NEWS.VL, разместивший объявление о поиске родственников женщины из Владивостока, потерявшей память. При ней обнаружили российский паспорт на имя Оксаны Николаевны Савон 1980 года рождения.

Позже мать россиянки рассказала, что ее дочь незадолго до произошедшего поссорилась с мужем.

«Сердце подсказывало, что ей с супругом не нужно переезжать за границу, но они решили, что будут там зарабатывать на жизнь», - заявила женщина.

По данным kp.ru, родным и близким пострадавшей до сих пор не сообщили никаких подробностей.

Знакомая рассказала, что Оксана переехала с мужем в Паттайю осенью прошлого года, оба они работали декларантами. Она также отметила, что Савон была достаточно скрытным человеком, поэтому на ее исчезновение поначалу никто, включая супруга, не обратил внимания.

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