Пять автомобилей столкнулись на северо-востоке Москвы

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Авария произошла в 21:30. Недалеко от заправки столкнулись пять автомобилей, в числе которых - Volkswagen, Mercedes и Toyota.

По предварительной информации, два человека пострадали, топливо не разлилось. Зажатых машин нет.

На место прибыли два отряда спасателей, пожарная машина и скорая помощь. На место попросили вызвать еще одну бригаду «неотложки».

По последним данным, на месте ДТП перекрыли три полосы в сторону Московской области, движение регулирует наряд ДПС. Всего имеется четыре полосы.

Ранее на внешней стороне 12-го километра МКАД в районе Кузьминского лесопарка столкнулись несколько автомобилей. Из-за ДТП движение на участке временно затруднено.