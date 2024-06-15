Пьяный житель Кубани ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею подростка
На Кубани пьяный мужчина ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею 12-летнего подростка. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Нападение произошло 14 июня в Тамани. Нетрезвый мужчина скрылся с места преступления. Родственники ребенка вызвали врачей и правоохранителей. Следователи предъявили 31-летнему нападавшему обвинение в покушении на убийство малолетнего.
Мальчика доставили в больницу. Мужчину задержали, он признал свою вину.
«Следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СК.
Ранее в Москве строитель пырнул коллегу ножом в пах. Злоумышленника задержали в аэропорту Домодедово при попытке покинуть Россию.