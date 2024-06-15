15 июня 2024, 21:57

Пьяный житель Кубани ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею подростка

Pxhere
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На Кубани пьяный мужчина ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею 12-летнего подростка. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Нападение произошло 14 июня в Тамани. Нетрезвый мужчина скрылся с места преступления. Родственники ребенка вызвали врачей и правоохранителей. Следователи предъявили 31-летнему нападавшему обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Мальчика доставили в больницу. Мужчину задержали, он признал свою вину.

«Следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СК.

Ранее в Москве строитель пырнул коллегу ножом в пах. Злоумышленника задержали в аэропорту Домодедово при попытке покинуть Россию.

Дети Мужчины
15 июня 2024, 21:21
Уголовное дело возбудили в Москве после отравления более чем 10 человек
РИА «Новости»
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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Москве после более чем 10 человек попали в больницы с подозрением на ботулизм. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Следователи установят обстоятельства отравления людей.

«По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек», - отметили в ведомстве.

Люди заказывали продукты через службы доставки. В компаниях организовали обыски. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы организаций, которые производили и поставляли товары.

После госпитализации людей с признаками ботулизма в Москве приостановили продажу некоторых продуктов. В столичном депздраве сообщали, что в столице нет массового заражения инфекцией.

Уголовное дело Больницы Роспотребнадзор Продукты Москва
15 июня 2024, 20:43
Нарушенное из-за ЧП на газопроводе энергоснабжение девяти сел под Саратовом восстановили
Пресс-служба МЧС
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Специалисты восстановили нарушенное в результате пожара на газопроводе энергоснабжение девяти сел под Саратово. Горение ликвидировали, сообщила пресс-служба Минпромэнерго области.

«Энергетики оперативно перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы, подача электроэнергии полностью восстановлена», - отметили в министерстве.

ЧП на газопроводе привело к повреждению линии электропередачи, обесточенными оказались девять населенных пунктов.

Факельное горение на газопроводе в поле неподалеку от Саратова достигало пяти метров в высоту. Газопровод перекрыли и приступили к ликвидации пожара.

Причиной возгорания , предположительно, стала аномальная жара.

Саратов Пожары Электричество Жара
15 июня 2024, 19:56
СК начал проверку по факту взрыва в подземном трубопроводе под Саратовом
РИА «Новости»
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По факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова следователи начали процессуальную проверку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Саратовской области.

Речь идет о ЧП в районе села Сторожевка Татищевского района.

«Организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“, - отметили в ведомстве.

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, огонь на газопроводе вспыхнул из-за аномальной жары , в результате которой произошла разгерметизация сооружения. На место прибыли спасатели и экстренные службы, жителей призвали сохранять спокойствие.

Саратов Спасатели Газ Взрывы СК РФ Россия
15 июня 2024, 17:55
Фельдшер пострадала в опрокинувшейся машине скорой помощи в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате ДТП. Фельдшера госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщило издание 78.ru, сославшись на пресс-службу петербургского управления МВД.

Авария произошла на перекрестке Софийской улицы с Дунайским проспектом вечером 14 июня. Машина скорой столкнулась с легковым автомобилем, совершая поворот, сообщили «Известия».

Никто кроме фельдшера не пострадал. После ДТП на перекрестке образовалась небольшая пробка, отметила «Фонтанка».

Утром в субботу, 15 июня, в Москве на 37-м километре МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. Сведений о пострадавших на тот момент не поступало. На месте работали представители оперативных служб. Движение на участке, где случилась авария, оказалось временно затруднено на протяжении двух километров. В столичном департаменте транспорта водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате ДТП. Фельдшера госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщило издание 78.ru , сославшись на пресс-службу петербургского управления МВД.

Санкт-Петербург Скорая помощь ДТП Машины

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