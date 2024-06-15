Пьяный житель Кубани ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею подростка

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Нападение произошло 14 июня в Тамани. Нетрезвый мужчина скрылся с места преступления. Родственники ребенка вызвали врачей и правоохранителей. Следователи предъявили 31-летнему нападавшему обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Мальчика доставили в больницу. Мужчину задержали, он признал свою вину.

«Следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СК.

Ранее в Москве строитель пырнул коллегу ножом в пах. Злоумышленника задержали в аэропорту Домодедово при попытке покинуть Россию.