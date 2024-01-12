Пьяный житель Гатчины полчаса истязал шестилетнюю падчерицу

Крики ребенка услышала соседка, девочка просила о помощи, а пьяный отчим грозил ее убить. Мужчина, который сожительствовал с мамой девочки, таскал ее за волосы, бил по лицу. Соседка вызвала полицию и позвонила собственнику квартиры, в которой проживала семья. Тот позвонил матери ребенка.

«Что я сделаю? Что, сейчас подорвусь?» - процитировал Telegram-канал слова матери из разговора с собственником.

Соседка рассказала, что мать приехала спустя 20 минут, следом за ней прибыли полицейские. Женщина оправдывалась, что уходила из квартиры на пять минут, а увечья ее дочь получила сама, сожитель ни в чем не виноват.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении отчима к ответственности.

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