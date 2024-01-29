Пьяный водитель в Липецкой области сбил трех человек на остановке

Авария произошла на улице Горького. Водитель 1967 года рождения не справился с управлением на круговом перекрестке. Машина сбила с ног человека, который стоял недалеко от дороги, и протаранил остановку, едва не столкнувшись с проезжавшей «газелью».

Пострадали три человека. Один из них, 1971 года рождения, умер на месте, остальных госпитализировали с разными травмами. Автоинспекторы выяснили, что в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии опьянения.

В Южно-Сахалинске автомобиль с пьяным водителем за рулем врезался в остановку на проспекте Мира и сбил четырех человек. Из них выжил только один.