Пьяный водитель протаранил остановку с людьми на Сахалине

По факту аварии проводится проверка.

В среду, 3 января, смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Чувашии. На 152-м километре автодороги «Чебоксары - Сурское» автобус Neoplan съехал с дороги и завалился на бок. В результате аварии погибли два человека, около 10 пассажиров пострадали.

По данным автоинспектора, ДТП произошло в 09:20 по местному времени (01:20 по Москве), по адресу проспект Мира, 99. За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате ДТП две женщины погибли на месте, мужчина и 10-летний ребенок доставлены в медицинские учреждения для медицинской помощи», - рассказал Нам.