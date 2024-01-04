04 января 2024, 04:25

Пьяный водитель протаранил остановку с людьми на Сахалине

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Смертельное ДТП произошло в Южно-Сахалинске. Пьяный водитель на легковом автомобиле снес остановку с людьми. В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Сахалинской области Игорь Нам в Telegram-канале ведомства.

По факту аварии проводится проверка.

В среду, 3 января, смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Чувашии. На 152-м километре автодороги «Чебоксары - Сурское» автобус Neoplan съехал с дороги и завалился на бок. В результате аварии погибли два человека, около 10 пассажиров пострадали.

По данным автоинспектора, ДТП произошло в 09:20 по местному времени (01:20 по Москве), по адресу проспект Мира, 99. За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате ДТП две женщины погибли на месте, мужчина и 10-летний ребенок доставлены в медицинские учреждения для медицинской помощи», - рассказал Нам.

Смертность Дети ДТП Дороги Автобусы Мужчины Водители
04 января 2024, 04:02
Бомж угрожал сжечь семью участника СВО на Камчатке
РИА «Новости»
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Правоохранители начали проверку сообщений об угрозах в адрес семьи ветерана специальной военной операции со стороны жителя Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В социальных сетях появилась информация о том, что уже 2,5 года бездомный мужчина терроризирует жителей пятиэтажного дома. Он систематически устраивает поджоги, бросается на людей с ножом и грозит сжечь семью участника спецоперации.

Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. После будет принято решение в соответствии с требованиями УК.

Ранее силовики задержали пятерых человек, которые избили участников специальной операции в Челябинске.

Нападение произошло в ночь на 1 января. Нетрезвые иностранцы оскорбили женщину, военные сделали им замечание, после чего произошла потасовка. Один из демобилизованных военнослужащих получил травму глаза.

Камчатка Следственный комитет России
04 января 2024, 03:57
Девять человек пострадали при пожаре в Чувашии
РИА «Новости»
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Девять человек госпитализировали после пожара в частном жилом доме в Чувашии. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

«В деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 квадратных метрах. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма», - уточнило ведомство.

В больницу направили девять человек, в числе которых были три ребенка. Тушением огня занимались семь специалистов и три единицы ведомственной техники.

Ранее четыре человека погибли во время пожара в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Следственная группа устанавливает обстоятельства, при которых произошел пожар.

Сильное возгорание произошло 3 января в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительной версии, в жилом доме взорвался газ и начался пожар. Пока неизвестно, имеются ли пострадавшие.

Пожары МЧС РФ Чувашия
04 января 2024, 03:46
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Уфе
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Тела двух человек обнаружили после пожара в частном доме в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Спасатели получили информацию от фельдшера скорой медицинской помощи о погибших на улице Станционная 3 января после 22:00 по московскому времени.

Пожарные зафиксировали в жилом здании тление полов на площади 0,5 квадратных метра. Горение потушили до прибытия сотрудников МЧС.

В доме обнаружили тела 51-летнего мужчины и 46-летней женщины. По словам родственников, последний раз они видели погибших 31 декабря 2023 года.

Сейчас специалисты устанавливают причину смерти. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

Пожар унес жизни четырех человек в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Огонь полностью уничтожил стены, кровлю здания и пристройку.

Пожары Уфа МЧС РФ
04 января 2024, 03:13
Следователи проверят отключения электричества в Ленинградской области
РИА «Новости»
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Следственное управление СК России по Ленинградской области проверит случаи массового отключения электричества в регионе. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По данным следователей, в деревне Иннолово Ломоносовского района без света, воды и отопления остались более 250 домов. При этом коммунальные службы не пытаются устранить последствия аварии.

«После проведения следственным органом необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», - сообщили в ведомстве.

По данным «Фонтанки» , сообщения об отключениях пришли и из соседних деревень: Рюмки, Райкузи, Михайловка. Кроме того, пожаловались жители из СНТ «Ника» и деревни Керро во Всеволожском районе и СНТ «Лесная привилегия» в Ломоносовском районе.

В среду, 3 января, жители трех белгородских сел (Глотово, Козинка и Безымено) остались без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ленинградская область Электричество Россия Коммунальные аварии

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