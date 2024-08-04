Пьяный водитель протаранил остановку после ДТП на северо-западе Москвы

Авария произошла напротив торгового центра «Ковчег» на улице Дубравной. По информации источника канала, мужчина, который был за рулем автомобиля, влетевшего в остановку, вел себя странно. Предположительно, он был пьян.

Рядом с разбитой машиной лежала бутылка из-под водки, отметил собеседник РЕН ТВ. Кроме того, по его словам, водитель пытался оказывать сопротивление прибывшим на место правоохранителям.

Точные данные о пострадавших пока неизвестны. В дептрансе Москвы уточняли, что на месте работают оперативные службы, но других подробностей не привели.