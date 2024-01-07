07 января 2024, 21:52

Пьяный водитель набросился с ножом на полицейских в Саратове

РИА «Новости»
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Пьяный житель Саратова напал с ножом на полицейских, которые остановили его автомобиль. Правоохранителям пришлось выстрелить в нападавшего, его госпитализировали, сообщила пресс-служба МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, в ночь на воскресенье, 7 января, сотрудники полиции остановили 45-летнего водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии. После этого правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

Тогда подозреваемый начал грозить им убийством, а потом несколько раз замахнулся ножом на стоявших рядом правоохранителей. Тогда сотрудники несколько раз выстрелили из табельного оружия - вверх и в сторону нападавшего. Получившего ранение водителя госпитализировали.

Саратовец стал фигурантом уголовного дела, теперь ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее полицейские попытались остановить водителя легковушки у рынка «Садовод» , но тот проигнорировал их требование. После этого стражей порядка окружила толпа рабочих. После этого представителям МВД пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Подозреваемого задержали.

Саратов Уголовное дело Россия Водители Полиция
07 января 2024, 22:09
Легковушка насмерть сбила женщину на МКАД
РИА «Новости»
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Женщина погибла под колесами легкового автомобиля на 93-м километре МКАД в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«На внутренней стороне 93-го километра МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте», - уточнили в сообщении.

В результате наезда женщина-пешеход получила несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Другая смертельная авария произошла на МКАД 23 декабря. На дороге столкнулись несколько машин, одна из них загорелась. На пепелище спасатели обнаружили тела водителя и пассажира.

До этого ДТП с тремя автомобилями случилось на 49-м километре внешней стороны МКАД. Водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. Жертвами аварии стали два человека.

ДТП Женщины Водители Москва
07 января 2024, 20:27
Четырехлетний ребенок примерз к дулу пушки в Кронштадте
Unsplash
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В Кронштадте четырехлетний мальчик лизнул дуло пушки и примерз к нему, сообщил РЕН ТВ. Ребенку потребовалось вмешательство врачей.

Мальчик подошел к пушке на Якорной площади в центре входящего в состав Санкт-Петербурга Кронштадта. Из-за мороза у него тут же примерзли губы и язык: вечером 7 января температура в городе опускалась до -12.

Приехавшие на помощь медработники помогли пострадавшему освободиться и доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как сообщило издание 78.ru , ребенку диагностировали отморожение нижней губы и языка первой-второй степени.

Первые дни 2024 года оказались в Санкт-Петербурге аномально холодными. Как сообщил синоптик Александр Колесов, температура побила рекорд, державшийся более 70 лет.

Жертвой морозов стал трехлетний ребенок, погибший от аллергии на холод : после прогулки он резко начал хрипеть и вскоре потерял сознание.

О риске низкой температуры спасатели предупредили и жителей Центральной России : региональные отделения МЧС посоветовали одеваться теплее и брать дополнительные запасы горючего в поездки.

Санкт-Петербург Дети
07 января 2024, 20:05
Журналиста Lenta.ru нашли мертвым в Ростовской области
РИА «Новости»
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Внештатного автора Lenta.ru Александра Рыбина обнаружили мертвым в Ростовской области, сообщил Telegram-канал «Рабкор». Причина смерти журналиста пока неизвестна.

Тело Рыбина нашли около трассы возле города Шахты, в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Гибель журналиста подтвердили его мать и друг.

Рыбин известен своими материалами о Ближнем Востоке и Африке - его последние крупные статьи посвящены иранским спецслужбам и конфликту между Израилем и ХАМАС.

Публиковал журналист и отчеты с путешествий, включая поездки по отдаленным районам России. После начала спецоперации Рыбин становился авторам аналитических материалов о поставках западного оружия Украине.

На связь Рыбин выходил 30 декабря, когда присоединился к новогодней трансляции интернет-журнала «Рабкор». Журналист подключился из Мариуполя, рассказав зрителям об обстановке в городе. Свое подключение он завершил фразой: «Мы победим».

Журналистика
07 января 2024, 19:58
Кровля пятиэтажки в Чите загорелась на 500 «квадратах»
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Крупный пожар вспыхнул на кровле пятиэтажного жилого дома в Чите, сообщили в МЧС. Спасатели, по последним данным, уже смогли ликвидировать открытое горение.

Огонь охватил 500 квадратных метров, уточнили в пресс-службе. Пожарные эвакуировали из дома 10 жильцов.

На месте продолжают работать 37 специалистов и 11 единиц техники.

Пожары МЧС РФ

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