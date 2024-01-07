Пьяный водитель набросился с ножом на полицейских в Саратове

По данным ведомства, в ночь на воскресенье, 7 января, сотрудники полиции остановили 45-летнего водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии. После этого правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

Тогда подозреваемый начал грозить им убийством, а потом несколько раз замахнулся ножом на стоявших рядом правоохранителей. Тогда сотрудники несколько раз выстрелили из табельного оружия - вверх и в сторону нападавшего. Получившего ранение водителя госпитализировали.

Саратовец стал фигурантом уголовного дела, теперь ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее полицейские попытались остановить водителя легковушки у рынка «Садовод» , но тот проигнорировал их требование. После этого стражей порядка окружила толпа рабочих. После этого представителям МВД пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Подозреваемого задержали.