17 января 2025, 20:35

Пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом

РИА «Новости»
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В муниципальном округе Головинском на севере Москвы произошло ДТП. Пьяный водитель каршеринга врезался в пассажирский автобус и потерял сознание, сообщил источник 360.ru.

Вечером 17 января на Солнечногорской улице арендованный легковой автомобиль Geely столкнулся с автобусом марки ЛИАЗ. Все 40 пассажиров последнего не пострадали и самостоятельно вышли из салона.

Водитель каршеринга потерял сознание. В момент ДТП он был пьян. Очевидцы вызвали скорую помощь.

К месту происшествия, кроме медиков, приехала полиция. Источник 360.ru сообщил, что потребовалось отключение аккумулятора легковой машины. Обошлось без разлива топлива.

Смертельное столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Дмитровском городском округе на 81-м километре трассы А-104. Водитель и два пассажира Audi скончались на месте от тяжелых травм.

ДТП Каршеринг Москва
17 января 2025, 19:41
«Отделалась испугом». Брат пострадавшей на Шри-Ланке россиянки рассказал о ДТП
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Российские туристы пострадали в результате серьезного ДТП на Шри-Ланке. Среди них была жительница Томска, которая отделалась сильным испугом, рассказал ее брат в беседе с 360.ru.

«Сестра ехала в том автобусе с подругой. Девушки не получили травм, но сильно испугались. Они уже связалась с родственниками в России, чтобы успокоить, что с ними все хорошо», - отметил родственник россиянки.

Мужчина рассказал, что группа туристов выехала на экскурсию примерно в 03:30 утра на автобусе. После ДТП у пассажиров возникли подозрения, что водитель уснул и врезался в машину.

«Тот, кто сидел сзади получил легкие травмы, а у тех, кто находился в передней части автобуса, травмы более существенные в виде открытых переломов», - добавил он.

Туристы из России ехали на микроавтобусе на экскурсию в горы. Около Тангалле произошло столкновение с цементовозом , водитель погиб на месте. В посольстве России сообщили, что в ДТП пострадали 12 россиян , двое из них находятся в тяжелом состоянии

Шри-Ланка Экскурсии ДТП Россия Автобусы Водители
17 января 2025, 15:41
Стало плохо после обеда. Пострадавшая рассказала об отравлении в санатории Минусинска
РИА «Новости»
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Большинство отравившихся в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае россиян почувствовали себя плохо после обеда 16 января. Об этом 360.ru рассказала одна из пострадавших Наталья.

«Примерно через час после приема пищи стало плохо. На обед была перловка с котлетой и щи. Вроде готовили хорошо, даже не могу предположить, что послужило причиной отравления. Симптомы были стандартные - рвота, диарея, температура», - сказала женщина.

Наталья добавила, что самочувствие других отдыхающих испортилось примерно в это же время.

На территорию санатория прибыла скорая, некоторых пострадавших госпитализировали, другим прописали амбулаторное лечение.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края уточнили, что у первых пяти обследованных обнаружили норовирус.

Работу санатория в Минусинском районе приостановили. По факту происшествия началась проверка.

Болезни Красноярский край
17 января 2025, 15:37
Гражданка Норвегии чуть не умерла в клинике Хайдарова после липосакции
Unsplash
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Гражданка Норвегии чуть не скончалась после операции в клинике IQ Plastique Тимура Хайдарова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, пострадавшая девушка заплатила 1,3 миллиона рублей за липосакцию. При этом никаких документов об оплате операции, по словам пациентки, ей не предоставили.

Операцию проводил специалист без высшего медицинского образования, освоивший программу среднего уровня «Сестринское дело».

После проведенной им липосакции у пациентки разошлись швы и началось гнойно-септическое инфекционное заболевание.

После случившегося в отношении клиники завели два новых уголовных дела - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Это уже не первый скандальный инцидент, связанный с клиникой. В прошлом году после проведенного там шунтирования желудка скончался 36-летний бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.

Операцию скончавшемуся Гаврилову провел врач Илья Елагин. По словам владельца больницы , за плечами специалиста - более трех тысяч подобных вмешательств.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique, а в мае Хайдарова отправили под домашний арест.

Скандалы Норвегия Пластические операции Москва
17 января 2025, 14:04
«Там все разорвало, глаз вывернуло». Пьяная девушка покалечила бойца поп-ММА Тарасова
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Известный боец поп-ММА и музыкант Корней Тарасов лишился зрения на одном глазу на всю жизнь. Об этом 360.ru сообщил его родной брат Артем Тарасов.

По его словам, все произошло на вечеринке: домой к Корнею пришла компания нетрезвых друзей. Все отдыхали, но в какой-то момент одна из девушек ударила бойца кулаком в глаз.

«Повезли на операцию, чтобы сохранить глаз. Врач говорит, что, скорее всего, придется вставить хрусталик. Но зрение на глазу потерял на всю жизнь. Корней звонил мне ночью, плакал. Девушка попала прямо в глазницу, там все разорвало, глаз вывернуло. Спрашиваю, где он нашел девушку, отвечает - на помойке (смеется)», - рассказал собеседник 360.ru.

Брат пострадавшего добавила, что Корней попросил его купить новый глаз, когда появятся соответствующие технологии.

«Единственное, что успокаивает Корнея, что у бойца UFC Шары Буллета такой же глаз, с хрусталиком. Говорит, что он теперь, как Шара Буллет», - заключил Артем.

В январе 2024 года Корнея Тарасова задержали в Санкт-Петербурге после потасовки на улице.

Спортсмены

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