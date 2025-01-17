Пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом

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Вечером 17 января на Солнечногорской улице арендованный легковой автомобиль Geely столкнулся с автобусом марки ЛИАЗ. Все 40 пассажиров последнего не пострадали и самостоятельно вышли из салона.

Водитель каршеринга потерял сознание. В момент ДТП он был пьян. Очевидцы вызвали скорую помощь.

К месту происшествия, кроме медиков, приехала полиция. Источник 360.ru сообщил, что потребовалось отключение аккумулятора легковой машины. Обошлось без разлива топлива.

Смертельное столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Дмитровском городском округе на 81-м километре трассы А-104. Водитель и два пассажира Audi скончались на месте от тяжелых травм.