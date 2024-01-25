Пьяный прохожий пырнул ножом незнакомку в центре Москвы

По данным ведомства, мужчина, будучи пьяным, из хулиганских побуждений пырнул ножом случайную прохожую и толкнул ее. На кадрах ролика видно, что злоумышленник подошел к женщине со спины, ударил ножом, толкнул под припаркованный грузовик и отправился дальше. Пострадавшая упала, но смогла самостоятельно встать. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Правоохранителям удалось найти нападавшего. Им оказался 39-летний мужчина. Ему предъявили обвинение и арестовали. Прокуратура проконтролирует, чтобы мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на мужчину в московском районе Южное Бутово. Он поручил доложить ему о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.