Пьяный подросток довозил мужчину домой за деньги на Урале

Подозреваемого в хищении криптовалюты арестовали в Москве

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Московский суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, обвиняемый обманными схемами украл у москвича цифровую валюту - более 670 тысяч тезеров.

Потерпевший рассказал оперативникам, что познакомился с фигурантом на бизнес-встрече. По его словам, на мероприятии обвиняемый заявил ему, что монетизирует крупный NFT-бизнес-проект. Он также добавил, что его знакомый - известный NFT-художник, который выкладывает картины на онлайн-ресурсах, после чего их цена растет и впоследствии с этого можно получать доход.

Пострадавший заинтересовался предложением, а злоумышленник пригласил его в мессенджер-чат, где публиковали информацию о сделках. Там подозреваемый написал об очередном проекте со сроком возврата 18 дней на крупную сумму. Потерпевший москвич перевел ему деньги в криптовалюте.

Позже, в мае этого года, мужчина еще раз отправил злоумышленнику 1,1 миллион рублей. После этого аферист больше не отвечал и не выходил на связь. Потерпевший понял, что никаких NFT-коллекций не было, поэтому обратился в правоохранительные органы.

«При координирующей роли прокуратуры округов устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности фигуранта, проверяется его причастность к совершению аналогичных деяний», - отметили в ведомстве.

Ранее полицейские в Москве задержали подозреваемых в краже 800 долларов из машины.