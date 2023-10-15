Пьяный подросток довозил мужчину домой за деньги на Урале
Автоинспекторы Серова поймали за рулем автомобиля пьяного подростка, у которого не было водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
Все произошло на улице Льва Толстого. Дорожные полицейские остановили Renault Megane и обнаружили, что иномаркой управлял 17-летний молодой человек.
Алкотестер показал, что несовершеннолетний находился в алкогольном опьянении. Специалисты провели процедуру освидетельствования в присутствии законных представителей нарушителя.
Сотрудники Госавтоинспекции отстранили юношу от управления автомобилем. Молодой человек рассказал, что он был в кафе, когда к нему подошел незнакомый мужчина и попросил отвезти домой на его автомобиле за определенную сумму денег.
Ранее в Костромской области 17-летний подросток угнал машину родителей. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.