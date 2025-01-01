Пьяный петербуржец запустил салют в толпе в Новый год

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Днем 1 января в городе Учалы два грузовых вагона с рудой сошли с рельсов и опрокинулись. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Состав состоял из 17 вагонов, все они перевозили руду. Погибших и пострадавших нет. Вагоны расцепили, маневровый локомотив транспортирует их до пункта назначения.

На транспортное сообщение РЖД происшествие не повлияло, однако пришлось временно приостановить движение автомобилей на переезде в микрорайоне Бурансы.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку. Действия ответственных лиц рассмотрят на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в РЖД назвали предварительную причину схода 24 вагонов на станции в Забайкалье. Это могло случиться из-за излома рамы колесной пары.