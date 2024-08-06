06 августа 2024, 11:54

Пьяный петербуржец выстрелил в лицо девочке-подростку

Unsplash
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пневматического оружия в девочку-подростка. Потерпевшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Девочка вместе со знакомой находились на улице, когда из окна дома на Ленинском проспекте кто-то выстрелил. Пуля попала в лицо. Скорая помощь увезла подростка в состоянии средней степени тяжести. Врачи передали информацию о происшествии в УМВД России по Красносельскому району.

Полиция вычислила стрелка по горячим следам. Мужчина открыл огонь, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Стрелка отправили в изолятор.

Похожий случай произошел в Восточном Дегунине в Москве. Пьяный мужчина из пневматического оружия стрелял по детской площадке. Пострадали женщина и ребенок. Во Владикавказе студент юрфака целился в движущийся трамвай, сообщил RT. Полиция задержала его.

Санкт-Петербург Стрельба Полиция
06 августа 2024, 12:36
Стала известна личность погибшего при взрыве в Москве
РИА «Новости»
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При взрыве в квартире на улице Артамонова в Москве погиб 62-летний мужчина. У него остались жена и двое детей, сообщил источник 360.ru.

По его данным, Игорь А. родился в апреле 1962 года. Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО, жил в Москве в доме по улице Артамонова, 7 корпус 2. Источник 360.ru сообщил, что у мужчины остались жена и двое взрослых детей.

Взрывы Москва
06 августа 2024, 12:00
Два человека пострадали при взрыве в квартире на западе Москвы
Pxhere
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Взрыв произошел в одной из квартир на улице Артамонова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадали два человека. Одному мужчине требует медицинская помощь.

В доме выбило два окна. Ощущается запах гари, виден дым, но открытого огня не было. Квартиру, где произошло ЧП, никто не открывал. К месту происшествия вызвали скорую и спецслужбы.

Какой именно предмет сдетонировал - пока неизвестно. Как уточнил источник, дом газифицирован.

Ранее взрыв газа произошел в Люберцах. ЧП произошло напротив администрации округа. К месту происшествия оперативно выехали пожарные.

Взрывы Москва Квартиры
06 августа 2024, 11:56
Беспилотник залетел на закрытый объект в Раменках
Pxhere
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На закрытом объекте в московском районе Раменки нашли предмет, похожий на беспилотник. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

К объекту прибыла полиция и сотрудники МЧС. По словам собеседника, обстановка на месте спокойная. Сотрудники объекта подтвердили, что подозрительным предметом оказался БПЛА без взрывчатых веществ.

«Охрана объекта всех отпустила, возвращаемся», - указал собеседник издания.

Беспилотники МЧС РФ Москва
06 августа 2024, 10:49
В Приморском крае прорывало дамбу
pxhere.com
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В городе Дальнереченске прорвало дамбу. Об этом сообщили в Министерстве по делам ГО и ЧС Приморского края, сообщил ТАСС.

Утечку воды зафиксировали в районе Мясокомбината, но отмечается, что скорость потока низкая. Сейчас на месте ЧП работают спасатели: в ликвидации последствий задействовали 22 человека, пять плавсредств и семь единиц техники. Предварительно, никто не пострадал.

Для жителей соседних населенных пунктов подготовлены пункты временного размещения. В городе продолжает увеличиваться уровень воды, и специалисты прогнозируют подтопления низменных территорий, участков дорог и сельскохозяйственных угодий.

МЧС призывает жителей микрорайона Мясокомбината в Дальнереченске эвакуироваться, так как в зону подтопления попадает около 50 домов.

В начале августа вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, власти региона объявляли режим ЧС.

Приморье

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