Пьяный петербуржец выстрелил в лицо девочке-подростку

Девочка вместе со знакомой находились на улице, когда из окна дома на Ленинском проспекте кто-то выстрелил. Пуля попала в лицо. Скорая помощь увезла подростка в состоянии средней степени тяжести. Врачи передали информацию о происшествии в УМВД России по Красносельскому району.

Полиция вычислила стрелка по горячим следам. Мужчина открыл огонь, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Стрелка отправили в изолятор.

Похожий случай произошел в Восточном Дегунине в Москве. Пьяный мужчина из пневматического оружия стрелял по детской площадке. Пострадали женщина и ребенок. Во Владикавказе студент юрфака целился в движущийся трамвай, сообщил RT. Полиция задержала его.