Пьяный пассажир напал на полицейского в аэропорту Внуково

По информации издания, ночью пьяный 46-летний житель Калужской области ждал посадки на свой рейс. Заскучав, он подошел к стойке регистрации и закурил сигарету. Сотрудники аэропорта, потребовали прекратить, но в ответ мужчина лишь обматерил их. Тогда на место прибыли полицейские, но с ними нарушитель тоже вступил в конфликт, проявив еще большую агрессию.

Правоохранители надели на него наручники и привели в отдел для составления административного протокола за курение и мелкое хулиганство. Там пассажир согласился на медосвидетельствование, после этого с него сняли наручники. Однако мужчина сразу же схватил протоколы, начал их рвать, а также напал на сержанта с кулаками.

В итоге пострадавшего увезли в больницу с вывихом плеча, а на нарушителя составили два административных протокола. Уголовное дело за нападение на сотрудника полиции пока не возбудили. Shot уточнил, что дебошир работал в Калужском радиотехническом институте.

Ранее в районе Измайлово в Москве двое сотрудников частной управляющей организации избили сотрудника оптики. Против нападавших возбудили уголовное дело о хулиганстве.