Пьяный пассажир из Кузбасса пытался выломать аварийную дверь в самолете во время рейса

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов в Якутии вывели из самолета 49-летнего пассажира, который должен был вылететь из Нерюнгри в Новосибирск.

Перед вылетом мужчина выпил алкоголь и, оказавшись на борту, начал вести себя неадекватно. Сначала кузбассовец отказывался садиться на свое место и нецензурно обругал членов экипажа, которые пытались успокоить его. После этого он заявил, что внутри лайнера было душно и стал выламывать аварийную дверь.

Сотрудники авиакомпании вызвали полицейских, которые задержали дебошира. Сейчас они решают его судьбу.

Ранее пассажир авиакомпании Iberia выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом из Парижа в Мадрид. Его хотела остановить бортпроводница, но он напал на нее и покинул борт через аварийный выход на высоте три с половиной метра.