Пьяный мужчина задавил женщину в московском дворе

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По информации ведомства, двое мужчин и женщина употребляли алкогольные напитки. Один из приятелей решил прогреть автомобиль, принадлежавший его другу. Он сел за руль и завел двигатель, не убедившись, что машина не начнет движение.

В результате мужчина не смог остановить автомобиль и наехал на 50-летнюю женщину. Она оказалась зажатой между двумя машинами и скончалась от полученных травм.

Следствие установило, что мужчина не имел права управления автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия.

Фигуранту предъявили обвинение в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека по неосторожности. Он признал свою вину. Мужчине назначили домашний арест.

Ранее смертельное ДТП с участием скутера и квадроцикла произошло в Новой Москве.