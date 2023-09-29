Пьяный мужчина ворвался в школу и угрожал стрельбой

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Мужчина ворвался в кабинет директора школы днем 28 сентября. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В кабинете мужчина начал выкрикивать угрозы.

В это время в кабинете была также преподаватель-организатор ОБЖ Марина Болотова. Она рассказала, что мужчина нецензурно выражался и угрожал «перестрелять всех».

При этом женщина отметила, что никакого оружия при себе у пьяного мужчины не было.

Его доставили в отдел полиции. В его отношении составили протокол об административном правонарушении. Мужчине может грозить до 15 суток ареста.

Ссора в одном из кафе Кургана закончилась стрельбой. Двое мужчин поссорились и решили выяснить отношения на улице. В какой-то момент 31-летний курганец достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчика. В результате потерпевшему понадобилась медицинская помощь, стрелявшего задержали.

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