16 июня 2024, 18:31

Пьяный мужчина в Москве устроил перепалку и открыл стрельбу

РИА «Новости»
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Житель Москвы вступил в конфликт с группой молодых людей возле кафе на Дубнинской улице. После словесной перепалки 22-летний мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, пьяный москвич набросился на группу молодых людей и угрожал им оружием. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее два иностранца устроили во Владивостоке кулачные бои на проезжей части. Водители поссорились и не смогли договориться друг с другом, поэтому устроили драку. Из-за потасовки возникла пробка, сообщили «Известия».

Групповую потасовку также зафиксировали в июне в Рязани - две группы мужчин подрались из-за сделанного замечания. Мужчины осудили молодежь за непристойное поведение, после чего на них с кулаками набросились пять парней.

Стрельба Оружие Москва
16 июня 2024, 19:34
Избили и пырнули ножом. Зверское нападение на мужчину в Одинцове попало на видео
Телеканал «360»
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Мужчину жестоко избили на глазах у прохожих на Можайском шоссе в Одинцове. Момент расправы попал на видео, оказавшемся в распоряжении 360.ru.

Неизвестный бежал через проезжую часть от своих преследователей. Споткнувшись, мужчина рухнул на обочину, в это время на него налетели обидчики.

Сначала один из них ударил убегавшего по голове - раздался истошный вопль боли. Затем другой несколько раз предположительно ножом пырнул пострадавшего в ногу. Истекающий кровью продолжал дико кричать.

На видео попал еще один молодой человек, который, видимо, хотел пнуть раненого. После нападавшие скрылись.

Изувеченный мужчина в луже крови остался у дороги. На помощь к нему сбежалась толпа. Подробностей происшествия и информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее другой резонансный случай произошел в Ленобласти. Житель Гатчины до смерти избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности. Тело девушки нашли в ванной, жених оплакивал ее.

Одинцово Видео Дороги Мужчины
16 июня 2024, 18:19
Пилотов самолета Калининград — Москва попытались ослепить лазером
РИА «Новости»
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Пилотов пассажирского самолета Boeing 737–800 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Калининграда в Москву, попытались ослепить лазером. Об этом написал Telegram-канал Aviaincident.

Пилотов пассажирского самолета Boeing 737–800 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Калининграда в Москву, попытались ослепить лазером. Об этом написал Telegram-канал Aviaincident.

По его данным, это произошло накануне, 15 июня, в 23:44 в районе Внуково. Экипаж доложил о попытке ослепления зеленым лучом лазера при заходе на посадку, после выполнения четвертого разворота. Пилоты продолжили заход несмотря на ЧП, все прошло благополучно.

Ранее, 14 июня, на Ямале совершил жесткую посадку самолет с 41 человеком на борту. Он приземлился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. По данным Росавиации, командир, второй пилот и пассажир пострадали , однако госпитализация им не потребовалась. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Самолеты Boeing Авиакомпании Калининград Москва
16 июня 2024, 18:18
«Врача!» Освобождение заложников из ростовского изолятора попало на видео
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Росгвардейцы помогли освободить заложников из СИЗО в Ростове-на-Дону. Видео, на которое попала часть операции, опубликовала Федеральная служба войск национальной гвардии России.

Бойцы спецподразделений Росгвардии и их коллеги из регионального ГУ ФСИН России обезвредили преступников.

«Врача!» - слышен крик на записи.

На ролике видно, что после этого к спецучреждению подъехала машина скорой. Как уточнили в пресс-службе ведомства, заложников освободили, никто из них не пострадал.

Во время специальной операции ликвидировали всех заключенных, которые захватили изолятор. Террористов похоронят тайно , тела родным не отдадут. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мужчины, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников изолятора утром 16 июня. Злоумышленников было шестеро, они проходили по статьям о терроризме. Трое из них ранее планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Преступники вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Захватчики заявляли о своей причастности к «Исламскому государству»* и требовали предоставить им транспорт, оружие и возможность свободно уехать за рубеж.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Суд Врачи Видео Россия Оружие Машины Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 18:04
Начались обыски заключенных в ростовском СИЗО
РИА «Новости»
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Правоохранители обыскивают заключенных, содержащихся в ростовском СИЗО, где террористы устроили захват заложников. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник агентства рассказал, что силовики ищут в изоляторе запрещенные предметы.

«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО», - отметил собеседник издания.

Следственный комитет проверит всех сотрудников изолятора в Ростове-на-Дону и выяснит, были ли среди них пособники террористов. Комиссия ФСИН определит, каким образом у заключенных появились ножи и символика «Исламского государства»*, сообщил RT.

По данным Telegram-канала Shot , изначально террористы захватили одного заложника - 23-летнего младшего инспектора.

Позже на переговоры прибыл начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Преступники также захватили его в заложники.

После этого имам Духовного управления мусульман по региону Мухаммед Бикмаев попытался уговорить террористов сдаться, но переговоры зашли в тупик.

* Террористическая организация, запрещена в России.

Заключенные ФСИН СИЗО Россия Следственный комитет России Захват заложников в ростовском СИЗО

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