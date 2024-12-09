09 декабря 2024, 20:39

Пьяный мужчина упал на рельсы станции «Молодежная» в столичном метро

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Мужчина упал на рельсы в московском метро на станции «Молодежная». Как сообщил источник 360.ru, москвич выжил, но ему понадобилась помощь медиков.

«Метро „Молодежная“, упал пьяный мужчина, его передали врачам», - отметил источник.

По данным столичного дептранса , на северо-западном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за ЧП.

Telegram-канал «ЧП/Москва» опубликовал видео, снятое очевидцами происшествия. На нем несколько неравнодушных пассажиров достают пострадавшего с путей, вытягивая его за руки. Сам виновник нетвердо стоит на ногах и несколько раз падает на рельсы.

Ранее в метро Санкт-Петербурга под колесами поезда погибла девушка. ЧП произошло на станции «Приморская». Предварительно, погибшая упала с платформы перед приближением поезда.

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
09 декабря 2024, 20:02
Тело второго погибшего обнаружили на месте взрыва в Пушкино
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Пушкино спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов погибшего мужчину», - уточнили в министерстве.

До этого специалисты обнаружили на месте взрыва тело женщины. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов.

По факту случившегося завели уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. Предварительной причиной взрыва назвали нарушение техники безопасности.

Спасатели Взрывы Пушкино
09 декабря 2024, 19:46
Прокуратура проконтролирует расследование дела о взрыве в Пушкино
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Пушкинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела о взрыве в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и идет разбор завалов. Прокуроры продолжают работать на месте происшествия», - добавили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса «О нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Из-под завалов на месте взрыва извлекли тело погибшей женщины , сообщили в МЧС. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Под обломками конструкций могут оставаться люди.

Уголовное дело Взрывы Пушкино
09 декабря 2024, 18:55
СК возбудил дело после пожара в Пушкино
Читайте нас в: Google Новости
После взрыва, пожара и обрушения стен складского помещения в Пушкино возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - уточнили в Следкоме.

Следователи и криминалисты незамедлительно прибыли на место происшествия.

В результате пожара в городском округе Пушкино произошло обрушение части стен и перекрытий производственно-складского здания. Очевидцы сообщили, что внутри здания могли находиться три человека. К ликвидации последствий ЧП привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.

Сейчас на месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы. В распоряжении 360.ru появились новые фото и видео с места событий. Правоохранители оцепили территорию.

Уголовное дело Пожары Обрушения Пушкино
09 декабря 2024, 16:16
При пожаре в Подмосковье обрушилось здание. Под завалами могут находиться люди
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В поселке Лесной Московской области загорелось производственно-складское помещение. Сотрудники МЧС России локализовали пожар, сообщила пресс-служба министерства.

В результате возгорания обрушилась часть стены и перекрытия. По словам очевидцев, в помещении могут находиться три человека.

Пожар удалось локализовать на семи квадратных метрах. К тушению огня привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Подмосковье», - добавили в пресс-службе.

Днем 9 декабря производственное здание загорелось на улице Буракова в Москве. На место пожара выехали 18 расчетов спасателей.

Спасатели Пожары

Новости по теме