Пьяный мужчина разнес припаркованные иномарки в центре Москвы

«Пережили ад». Школьника облили бензином и подожгли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое подростков облили бензином своего 13-летнего знакомого. Один из парней поднес к школьнику зажигалку, после чего ребенок загорелся. Он получил 50% ожогов тела. Мать пострадавшего Вера рассказала «360», что мальчика два раза «вытащили с того света».

Горящего ребенка выкинули из магазина ЧП произошло еще летом. Сейчас мальчика выписали из больницы. Состояние его оценивают как средне-тяжелое, уточнила мать ребенка. Он прошел через четыре операции. Свой 14-й день рождения ребенок встретил в медикаментозной коме, в которой находился почти месяц.

«Мы теперь до 18 лет принадлежим больнице. Мы пережили ад. Жизнь ребенка висела на волоске, его два раза спустили с того света. <…> Реанимация, низкий поклон, я готова им руки целовать за то, что они две жизни сохранили - моего ребенка и мою», - рассказала Вера.

По ее словам, уголовное дело по факту намеренного поджога не возбудили. Прошло уже три месяца, а ситуация не сдвинулась с метровой точки, подчеркнула она. Женщина отметила, что необходимо начать выяснение обстоятельств, собирать информацию с места преступления и опрашивать очевидцев. Сын рассказал ей, что в момент поджога на улице было много людей.

Поджигателя, как уточнила женщина, забрали с места происшествия сотрудники ППС. Она предположила, что именно мать одного из подростков уговорила скорую помощь не вызывать правоохранителей, ведь та родительница прибыла на место раньше, чем сама Вера.

Ситуацией сейчас занимаются сотрудники ПДН. Мать пострадавшего не понимает, почему дело не передали в Следственный комитет России.

«Почему-то все вертится в ПДН. И они в полной уверенности, что заниматься этим никто не будет. <…> Это все безнаказанно. И товарищ этот, который [сына] поджег, в полной уверенности, что ему за это ничего не будет. Он сам об этом говорит», - сказала Вера.

Видел свои кости Семья предполагаемого виновного в поджоге не связывалась с ней. Женщине и ее сыну не принесли никаких извинений. Компенсацию тоже не предложили, уточнила Вера.

Из школы ей тоже никто не звонил. Состоянием здоровья пострадавшего не поинтересовалась ни классная руководительница, ни директор учреждения, констатировала женщина.

Женщина признается, что сама еле пережила эти три месяца. Вера находилась в ужасном состоянии. Мать ребенка не отвечала на звонки, закрылась ото всех и жила, как она заверила, только «голосом врача», который сообщал ей о состоянии сына.

Она поблагодарила весь медицинский персонал за то, что боролись за жизнь ребенка и смогли его спасти. Мальчик, по ее словам, пострадал не только физически, но и психологически. Он только и делает, что рассказывает о лечении. Недавно ребенок напомнил матери, как видел собственные кости.

Сейчас Вера все свое свободное время посвящает сыну. Врачи рекомендовали ей в будущем возить ребенка на отдых на юга. Женщина заверила, что будет требовать компенсацию от семьи одного из замешанных в ситуации подростков.