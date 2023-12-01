01 декабря 2023, 11:03

Пьяный мужчина разнес остановку на востоке Москвы и попал под следствие

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В Восточном округе Москвы мужчину заподозрили в порче городского имущества. Предположительно, он разбил остановку общественного транспорта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, нетрезвый 37-летний агрессивный прохожий подошел к остановке на 5-й Парковой улице и ногой выбил стекла ее боковой стенки. Затем мужчина скрылся.

Его поступок попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину быстро нашел и задержал участковый.

Против агрессора возбудили уголовное дело о вандализме. На время следствия его отпустили, но обязали явиться по первому требованию.

В этом месяце также зафиксировали случай вандализма: безбилетник разнес турникет на станции московского метро «Народное Ополчение» в Москве. Он попытался протиснуться на платформу за пассажиром, у которого был билет.

Уголовное дело Вандализм Москва 2023
01 декабря 2023, 11:57
Полицейские накрыли криминальный семейный бизнес директора аптеки в Москве
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Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в продаже сильнодействующих лекарств. Предположительно, они сбывали наркоманам ограниченные к свободному обороту препараты без рецептов и чеков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По оперативным данным, директор одной из аптек организовала криминальный семейный бизнес, в который вовлекла родственников», - уточнила она.

Волк добавила, что во время обысков в аптеке, домах и машинах подозреваемых нашли неучтенные сильнодействующие вещества. Также оперативники обнаружили деньги, документы, банковские карты, пустые коробки от лекарств, технические устройства и другие доказательства. Предположительно, стоимость изъятых препаратов составила более 85 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Четверых задержанных отправили в изолятор, еще одного - под домашний арест. Подозреваемым грозит до восьми лет заключения. Расследование продолжается.

На днях мужчина и женщина умерли после отравления метадоном в Москве. Отравившихся в квартире на Чертановской улице нашла знакомая и сразу же вызвала скорую.

Наркотики Москва 2023
01 декабря 2023, 11:54
«Уже трижды». Владельцу сгоревшего в Ростове-на-Дону рынка перед пожаром поступали угрозы
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону — огонь охватил территорию четырех тысяч квадратных метров. Владелец сгоревшего вещевого рынка «Темерник» Шамиль Карабашев в беседе с «360» признался, что незадолго до ЧП получал угрозы от злоумышленников.

«Уже трижды угрожали. Я на это не обратил внимания, потому что, если себя похвалить, угрозы случаются три раза в день. <…> Я не знаю, [что за люди] угрожали», - отметил он.

Владелец рынка рассказал, что уже обратился в полицию и показал правоохранителям сообщения с угрозами поджога. Бизнесмен хочет проверить камеры наблюдения и выяснить, из-за чего на самом деле произошел пожар.

«Я поставил человека, чтобы он все камеры прошерстил, у меня их штук 98. Весь рынок просвечивается у меня. Поджигателей еще не видел», - сообщил Карабашев.

Версию о злоумышленниках озвучили и владельцы торговых точек на сгоревшем рынке.

«Я не думаю, я знаю. Мы в этом уверены на все 100%», - указал владелец павильона с одеждой в ответ на вопрос о возможном поджоге.

Другой бизнесмен вспомнил, что это уже не первое ЧП на рынке «Темерник». По его словам, шесть лет назад произошел крупный пожар, который уничтожил много торговых точек.

«Тоже был тяжелый пожар. Вот тогда у нашей семьи все сгорело, начинали с нуля. А сейчас смогли спасти хоть что-то», - заключил предприниматель.

Огонь на рынке вспыхнул вечером 30 ноября. К приезду пожарных на территории «Темерника» уже горели торговые павильоны. Из-за быстрого распространения огня и плотной застройки пожар охватил площадь в четыре тысячи квадратных метров.

Пожары Краснодарский край
01 декабря 2023, 11:39
Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области
РИА «Новости»
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Подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области задержали в деревне Касьяново. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД России - настоящие профессионалы! Они оперативно установили подозреваемых <…> и задержали их сегодня», - рассказала она.

По словам Ирины Волк, на причастность к преступлению проверяют трех мужчин и женщину. Сыщики искали злоумышленников всю ночь. Других подробностей пока нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Девочка пропала в Козельске 29 ноября. Она не вернулась домой после уроков. Следователи возбудили уголовное дело. К поискам подключились волонтеры. СМИ писали, что ребенка похитили и от матери потребовали выкуп в размере полутора миллионов рублей. Появлялась также информация о том, что в похищении подозревают отца девочки, однако его адвокат заявил, что в тот день они вместе были в суде и мужчина технически не мог совершить преступление.

Дети МВД РФ
01 декабря 2023, 11:24
Число жертв «шторма века» в Крыму выросло до пяти
РИА «Новости»
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Во время шторма в Крыму погибли пять человек и пострадали 12. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Ранее было известно лишь об одном погибшем.

Он рассказал, что сегодня доложил о ходе ликвидации последствий шторма на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Глава Крыма напомнил также, что из-за непогоды нарушалось электроснабжение в 273 населенных пунктах, без электричества остались более полумиллиона человек.

Затопило более 150 частных домовладений и две многоэтажки. В республике зафиксировали 125 происшествий, связанных с «ограничением теплоснабжения», и еще почти 900 - с повреждением крыш зданий и сооружений. Больше всего пострадали пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории и приморских селах.

В ликвидации последствий шторма задействовали более трех тысяч человек и 350 спецмашин. Сейчас в пунктах временного размещения остаются 53 человека, электричества по-прежнему лишены 1,6 тысячи абонентов. Воду откачали из 60 частных домовладений, обеих многоэтажек, 38 дачных домов и 83 приусадебных участков. Работы продолжаются.

Стихию, которая обрушилась на Крым и Краснодарский край в ночь на понедельник, 27 ноября, уже окрестили «штормом века». Высота волн на Черном море достигала восьми метров. Ущерб в Крыму предварительно оценили в 39,7 миллиарда рублей.

«Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. <…> В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», - написал Аксенов.

Крым Шторм

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