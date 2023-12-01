Пьяный мужчина разнес остановку на востоке Москвы и попал под следствие

Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону — огонь охватил территорию четырех тысяч квадратных метров. Владелец сгоревшего вещевого рынка «Темерник» Шамиль Карабашев в беседе с «360» признался, что незадолго до ЧП получал угрозы от злоумышленников.

«Уже трижды угрожали. Я на это не обратил внимания, потому что, если себя похвалить, угрозы случаются три раза в день. <…> Я не знаю, [что за люди] угрожали», - отметил он.

Владелец рынка рассказал, что уже обратился в полицию и показал правоохранителям сообщения с угрозами поджога. Бизнесмен хочет проверить камеры наблюдения и выяснить, из-за чего на самом деле произошел пожар.

«Я поставил человека, чтобы он все камеры прошерстил, у меня их штук 98. Весь рынок просвечивается у меня. Поджигателей еще не видел», - сообщил Карабашев.

Версию о злоумышленниках озвучили и владельцы торговых точек на сгоревшем рынке.

«Я не думаю, я знаю. Мы в этом уверены на все 100%», - указал владелец павильона с одеждой в ответ на вопрос о возможном поджоге.

Другой бизнесмен вспомнил, что это уже не первое ЧП на рынке «Темерник». По его словам, шесть лет назад произошел крупный пожар, который уничтожил много торговых точек.

«Тоже был тяжелый пожар. Вот тогда у нашей семьи все сгорело, начинали с нуля. А сейчас смогли спасти хоть что-то», - заключил предприниматель.

Огонь на рынке вспыхнул вечером 30 ноября. К приезду пожарных на территории «Темерника» уже горели торговые павильоны. Из-за быстрого распространения огня и плотной застройки пожар охватил площадь в четыре тысячи квадратных метров.