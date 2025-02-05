Пьяный мужчина отобрал у женщины младенца и с силой бросил на бетонный пол в Петербурге

По данным телеканала, в подъезде одного из домов города злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, увидел женщину с ребенком, после чего напал и бросил мальчика о бетонный пол.

В результате ребенка госпитализировали с кататравмой, переломом теменной кости и черепно-мозговой травмой. Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти жизнь ребенка.

Правоохранители нашли преступника, которым, по предварительной информации, оказался ранее судимый сосед матери ребенка.

Ранее в Калининградской области мужчина, убивший своего семилетнего пасынка, дал признательные показания и рассказал, за что до смерти избил ребенка. Мать погибшего сообщила, что в тот день была на работе, и сразу поняла, что сына убил ее муж.