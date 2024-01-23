23 января 2024, 18:09

Пьяный москвич разнес турникет и сломал ногу пассажирке в метро

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Против пассажира московской подземки возбудили уголовное дело о вандализме. Предположительно, он, будучи пьяным разбил стеклянную дверцу турникета на станции метро «Красные ворота», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, 21-летний молодой человек решил проскочить через турникет за женщиной, чтобы не платить за проезд. В итоге он разбил створки турникета, а после упал, задев женщину и сбив ее с ног. Она рухнула на пол и сломала кость.

Мужчину задержали на месте патрульные метрополитена и привели в отдел полиции. Помимо уголовного дела о вандализме, на него составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также полицейские организовали дополнительную проверку из-за причинения телесных повреждений пассажирке.

Молодому человеку грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или до года исправительных работ.

Ранее створку турникета разбили на станции «Яхромская». По подозрению в вандализме задержали 28-летнего ранее судимого мужчину.

Метро Вандализм Москва
23 января 2024, 18:43
Кота с лотком украли из московской квартиры
Freepik
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На юго-востоке Москвы грабители вскрыли дверь в квартиру и украли кота вместе с лотком. Полицейские уже приступили к проверке после произошедшего, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, сам хозяин сейчас находится на службе в армии, а его сестра через день заходит к нему в квартиру, чтобы покормить животное.

Накануне девушка пришла проведать кота и увидела, что дверь в жилище взломана и ни кота, ни его лотка в комнатах нет.

«Еще в субботу она приходила - все было в порядке», - рассказала собеседник журналистам.

Родственница сообщила о вскрытой квартире и пропаже животного в полицию. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Недавно на юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак , которых хозяева оставляют привязанными у магазинов. Волонтеры убеждены - к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.

Животные Кражи Москва
23 января 2024, 18:28
Автоблогера Гаджиева задержали за игры в «шашечки» на московских дорогах
РИА «Новости»
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Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали автоблогера Гаджи Гаджиева за опасные заезды по Москве. Правоохранители проверили видео, на котором мужчина вместе с друзьями, находясь в автомобиле Mercedes, устроил игры в «шашечки» на дороге, сообщила официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале.


По ее словам, второй участник гонок сам пришел в отдел полиции. Правоохранители составят на лихачей протоколы за нарушения ПДД и отвезут к следователям для дальнейших разбирательств. Волк добавила, что расследование продолжается.

В пресс-службе столичного СК сообщили, что против Гаджиева возбудили уголовное дело о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Автоблогера до этого лишали водительского удостоверения. Он неоднократно с гордостью демонстрировал в сети полученные штрафы.

Блогеры Машины Москва
23 января 2024, 17:06
Автоблогера проверят после опасных заездов по Москве
РИА «Новости»
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Автоблогера Гаджи Гаджиева проверят правоохранители после публикации видеороликов, на которых он разъезжал с друзьями на автомобиле по Москве со скоростью около 200 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«По факту грубого нарушения требований ПДД, в том числе подвергающих опасности жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения, сотрудниками московской Госавтоинспекцией проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

По итогам проверки правоохранители решат, какое наказание заслуживает Гаджиев.

По информации Telegram-канала Mash , блогера уже лишали водительских прав, а сам он регулярно хвастается полученными штрафами. Пока ни его, ни его друзей не задержали.

Пресс-служба столичного СК сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Ранее популярный YouTube-блогер Андрей Борода (настоящая фамилия - Шипило) умер в Красноярске в возрасте 32 лет. По факту скоропостижной смерти назначили экспертизу для выяснения всех обстоятельств.

Блогеры Машины Москва
23 января 2024, 14:37
Появилось видео с места нападения волка на женщину в Курганской области
Пресс-служба Следственного комитета
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Женщина в Курганской области скончалась после нападения волка в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Хищник растерзал местную жительницу, когда та вышла на прогулку с псом. В пресс-службе СУ СК России по Курганской области показали видео с места происшествия.

Еще живой пострадавшую доставили в больницу многочисленными ранами головы и конечностей. Но от полученных увечий женщина скончалась.

Как выяснили следователи, волк зашел на территорию поселка вечером 22 января. Зверь напал на собаку, а погибшая попыталась защитить питомца. Тогда хищник кинулся и на нее.

«В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», - передали в Следкоме.

Местная жительница Юлия, которая пыталась помочь женщине и вызвала ей скорую, в деталях рассказала «360» о случившемся. По ее словам, пострадавшую невозможно было узнать по лицу и одежде, она была вся в крови и изранена.

Это первый случай нападения хищника в населенном пункте, рассказал глава Петуховского муниципального округа Антон Волков. Животное уже ликвидировали. Охотник Алексей предположил, что волк, скорее всего, был больным. Мужчина тоже отметил, что раньше волки в поселок не приходили.

Больницы Курганская область Видео Женщины Россия Животные

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