Пьяный москвич разнес турникет и сломал ногу пассажирке в метро

По данным ведомства, 21-летний молодой человек решил проскочить через турникет за женщиной, чтобы не платить за проезд. В итоге он разбил створки турникета, а после упал, задев женщину и сбив ее с ног. Она рухнула на пол и сломала кость.

Мужчину задержали на месте патрульные метрополитена и привели в отдел полиции. Помимо уголовного дела о вандализме, на него составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также полицейские организовали дополнительную проверку из-за причинения телесных повреждений пассажирке.

Молодому человеку грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или до года исправительных работ.

Ранее створку турникета разбили на станции «Яхромская». По подозрению в вандализме задержали 28-летнего ранее судимого мужчину.