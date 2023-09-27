Пьяный москвич разбил бутылку в вагоне метро и ранил двух пассажиров
На станции метро «Тульская» задержали мужчину, который устроил дебош в вагоне и продолжил драку на платформе. В результате его хулиганских действий пострадали двое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным ведомства, мужчина сначала разбил стеклянную бутылку о поручень в вагоне. В результате этого пострадали двое пассажиров, которые сидели рядом. Их доставили в больницу.
Затем он начал драку на платформе станции метро «Тульская». Там его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Против мужчины возбудили дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его отправили под домашний арест.
Ранее другой мужчина разбил светильник на эскалаторе в московском метро. Его действия квалифицировали по статье о вандализме.
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