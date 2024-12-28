28 декабря 2024, 14:27

Пьяный мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с его 12-летней дочерью

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Глава поселка в Ханты-Мансийском автономном округе устроил стрельбу, когда узнал об интимных отношениях 12-летней дочери с 15-летним бойфрендом. Об этом сообщили источники Ura.ru.

Мэр напился, взял ружье и отправился в дом молодого человека. Парня на месте не оказалось, тогда чиновник несколько раз выстрелил в потолок.

«Мэр сильно напился и заявился к подростку домой, ему сказали, что мальчик в школе на новогодней елке. После этого мэр выстрелил из ружья. Туда приехали две легковые машины и скорая», - заявил источник.

Собеседник Ura.ru в силовых структурах заявил, что мэр «был просто невменяемый». Однако он давно знал об интимных отношениях дочери с подростком. Правоохранители организовали проверку по поводу половой связи школьников.

По данным Telegram-канала Mash , речь идет о главе поселка Куминский Сергее Грубцове. На допросе он раскаялся в содеянном.

В ноябре министр спорта из Тувы Субудай Монгуш на вечеринке в Монголии станцевал пьяным. Мужчину сняли на видео.

ХМАО Стрельба Чиновники Школьники
28 декабря 2024, 13:43
Трое снегоходчиков с детьми застряли в горах на Камчатке
Freepik
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Группа путешественников отправилась на снегоходах в район горного массива Вачкажец и застряла. Им на помощь выдвинулись спасатели, сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

В районе гор застряли пять россиян: трое взрослых и двое маленьких детей. Они связались с экстренными службами и попросили о помощи.

«На помощь отправились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», - отметили в пресс-службе.

Ранее в горах Непала на высоте 7100 метров разбилась группа российских альпинистов.

Их тела эвакуировали со склона Дхаулагири спустя восемь дней после ЧП, так как спасатели из-за непогоды не могли высадиться на вертолете на вершине горы.

Причиной гибели путешественников стал сход «снежной доски». Тела погибших перевезли в Катманду.

Дети МЧС РФ Камчатка
28 декабря 2024, 08:50
Тела четверых детей нашли в частном доме под Тверью
Пресс-служба Следственного комитета
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В частном доме в СНТ Межурка в Тверской области нашли тела четверых детей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, несовершеннолетние были убиты.

Первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов выехал на место происшествия.

Следователи и опытные криминалисты также отправились в Калининский район, где произошло преступление.

В СК уточнили, что информация о четырех погибших детях поступила в ведомство утром 28 декабря.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты.

В Ленинском районе Челябинска летом убили младенца. В преступлении сначала подозревали ребенка с особенностями умственного развития, однако позже следователи обвинили в гибели новорожденного 35-летнего мужчину, который являлся погибшему дядей.

Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России
28 декабря 2024, 08:39
В казанском аэропорту изменили время вылета и прилета 25 рейсов
Unsplash
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Время вылета и прилета 25 самолетов в аэропорту Казани перенесли 28 декабря. Причиной стало введение временных ограничений.

Пока, как следует из данных онлайн-табло, задержка вылетов затронула 11 рейсов, еще 14 самолетов вынуждены будут прибыть в Казань позже изначально времени. Среди них оказались в том числе международные рейсы из Душанбе и Алматы.

О временном ограничении работы аэропорта ранее заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он подчеркнул, что эти меры ввели для обеспечения безопасности полетов. Это было и остается главным приоритетом.

Похожая ситуация произошла и вчера утром. Работу аэропортов Грозного, Сочи, Волгограда и Астрахани тоже приостановили.

Казань Самолеты Работа
28 декабря 2024, 08:24
Люди теряли сознание. До крушения Embraer 190 в Актау на борту взорвался баллон с кислородом
360.ru
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Перед крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау его экипаж сообщал, что на борту взорвался кислородный баллон и пассажиры начали терять сознание. Об этом со ссылкой на министра транспорта Казахстана Марата Карабаева сообщил Sputnik Казахстан.

По информации Карабаева, находившиеся в самолете люди теряли сознание после взрыва кислородного баллона в пассажирском салоне.

Экипаж Embraer 190 передал данные об этом руководителю полетов вышки Актау в 10:53 утра.

«Незамедлительно руководитель полета „Казаэронавигации“ оповестил все аварийные службы - это пожарная команда и медицинский персонал - о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», - сказал министр.

Самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку - Грозный, разбился утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство - азербайджанцы. Погибли 38 человек.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау

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