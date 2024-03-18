18 марта 2024, 10:38

Пьяный картингист едва не разбился в ДТП на севере Москвы

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На севере Москвы нетрезвый картингист попал в ДТП на Mercedes. Спортсмен отделался легкими травмами, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 16-летний призер чемпионата России по картингу в прошлую субботу рано утром угнал у отца Mercedes-Benz GLS 350. Школьник, будучи пьяным, сел за руль иномарки и отправился кататься по московским улицам.

В какой-то момент он, не справившись с управлением, на высокой скорости вылетел на кольцо на Дыбенко в Ховрино, автомобиль перевернуло несколько раз. Молодой человек получил незначительные травмы.

Прибывшие на место аварии автоинспекторы установили, что машина оформлена на компанию отца несовершеннолетнего водителя. Сейчас правоохранители разбираются с родителями подростка.

В 2021 году спортсмен завоевал бронзу на этапе чемпионата России по картингу.

Утром на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них опрокинулся на проезжую часть.

Спортсмены ДТП Москва
18 марта 2024, 10:55
Детская поликлиника загорелась в Кургане
Freepik
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В здании Курганской детской поликлиники на улице Коли Мяготина загорелся осветительный прибор. Огонь удалось потушить до приезда пожарных, сообщило Ura.ru.

«В Курганской детской поликлинике сработала пожарная сигнализация с оповещением об эвакуации. На первом этаже со стороны фильтра было заметно небольшое задымление, прибыли пожарные», - рассказали журналистам свидетели.

Они уточнили, что посетителей с других этажей не стали эвакуировать, пациенты продолжили ждать приема в очереди.

В пресс-службе регионального МЧС подтвердили изданию, что около 09:00 поступила информация о возгорании в детской поликлинике. На вызов выехали более 40 спасателей. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

Ранее во Владивостоке загорелся склад автозапчастей. Пламя охватило 600 «квадратов».

Пожары Курганская область Поликлиники
18 марта 2024, 10:37
Цирковой артист разбился во время шоу в Находке
РИА «Новости»
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Акробат упал с высоты во время циркового шоу в Находке. Об этом сообщил Telegram-канал «NHK — Новости, Находка».

Труппа новосибирского цирка-шапито «Звездный» выступала на гастролях в Находке. На опубликованных кадрах видно, что двое акробатов выполняли трюки, перемещаясь по внутренней и внешней части большого «колеса смерти», размещенного в центре арены.

Один из исполнителей номера потерял равновесие и упал во время вращения устройства. Его коллега не смог вовремя остановить конструкцию, и она ударила уже лежащего артиста.

На помощь пострадавшему немедленно бросились организаторы представления. Позже они рассказали, что акробат не получил серьезных травм.

«Артист из Бразилии по имени Луан жив-здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа», - сообщили представители цирка в социальных сетях.

Цирковая гимнастка сорвалась с кольца во время выступления в Новосибирске. Она без страховки выполняла вис на одной стопе.

Акробат упал с высоты во время циркового шоу в Находке. Об этом сообщил Telegram-канал «NHK - Новости, Находка».

Отдых Цирки
18 марта 2024, 10:18
СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетней девочки в стоматологии в Ленобласти
РИА «Новости»
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В Ленинградской области правоохранители возбудили уголовное дело после смерти шестилетней девочки в частной стоматологии. Накануне в клинике ребенок потерял сознание и скончался, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственно-оперативная группа, судмедэксперт и сотрудники полиции прибыли в клинику и осмотрели место ЧП. Следователи забрали медицинские документы и назначили судебные экспертизы. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В частной больнице, расположенной в Кудрове во Всеволожском районе Ленинградской области, 17 марта во время лечения зубов девочка потеряла сознание. Медики попытались привести ребенка в чувство, но тщетно.

Дети Ленинградская область Врачи
18 марта 2024, 10:15
Стал известен маршрут попавшей под лавину тургруппы на Камчатке
Пресс-служба МЧС
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В попавшую под лавину туристическую группу входили жители Камчатки, имевшие опыт восхождения. Они согласовали со спасателями двухдневный маршрут к горячим источникам, сообщил Telegram-канал Baza.

В поход отправились участники клуба туристов имени Глеба Травина. Они планировали за два дня пройти на лыжах из Пиначево в Налычево, где находятся горячие источники. Туристы, по информации канала, имели хорошую физическую форму и согласовали маршрут со спасателями.

Лавина сошла на группу из 11 человек после ночевки.

МЧС Камчатки сообщило, что девять человек выбрались самостоятельно, еще двое остались под снегом. К ним на помощь отправились спасатели с кинологическим расчетом и вертолет Ми-8.

В селе Приисковое в Хакасии снег сошел на сноубордистов. В соцсетях опубликовали видео с места происшествия.

Туризм МЧС РФ Камчатка

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