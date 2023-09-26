Пьяный дебошир пытался сжечь флаг России в Химках

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По предварительным данным, 24 сентября 26-летний нетрезвый житель Калужской области поджег флаг Российской Федерации у входа в химкинский спорткомплекс.

Сотрудники прокуратуры поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Суд заключил подозреваемого под стражу до 23 октября. В ходе судебного заседания дебошир свою вину признал и просил поместить его под домашний арест.

Ранее жительницу Самары задержали после того, как она опубликовала в соцсетях видео, где якобы трогает грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Правоохранители завели уголовное дело.

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