Пьяный чиновник пытался скрыться с места ДТП в Петербурге

«Очевидцы заметили водителя, который исполнял загадочные маневры на своей машине, после ДТП. Он настойчиво пытался покинуть локацию, несмотря на заклинившее переднее колесо», - указали в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, заметив у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако чиновник притворился, что заболел и уехал в больницу.

Врачи осмотрели пациента и не нашли оснований для госпитализации. Во время составления административных материалов он пытался уснуть, а также периодически звонил своим друзьям. Правоохранители отправили автомобиль чиновника на спецстоянку.

Водитель рейсового автобуса в Санкт-Петербурге ранее врезался в столб. В результате аварии пострадали пять человек.