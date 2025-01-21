Пьяный американец разгромил чебуречную в Москве во время инаугурации Трампа

По его информации, он пришел туда на свидание с русской женщиной и, пока ждал заказ, успел изрядно напиться. Спустя четыре часа он завел со спутницей разговор о политике. Женщина поддерживала Трампа, а мужчина - Байдена. В результате они начали громить заведение, и сотрудникам пришлось вызвать полицию. Позже выяснилось, что парочка была не только пьяной, но и под наркотиками. Обоих госпитализировали с токсическим отравлением.

В августе московские полицейские задержали за хулиганство американца Джозефа Татера. Вскоре после этого задержанный устроил дебош в отделении, а на суде неожиданно заявил об отказе от гражданства США и попросил дипломатов покинуть заседание.