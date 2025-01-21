21 января 2025, 18:16

Пьяный американец разгромил чебуречную в Москве во время инаугурации Трампа

РИА «Новости»
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Пьяный американец разгромил чебуречную на улице Сретенка в центре Москвы, поспорив со знакомой о Дональде Трампе и Джо Байдене. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, он пришел туда на свидание с русской женщиной и, пока ждал заказ, успел изрядно напиться. Спустя четыре часа он завел со спутницей разговор о политике. Женщина поддерживала Трампа, а мужчина - Байдена. В результате они начали громить заведение, и сотрудникам пришлось вызвать полицию. Позже выяснилось, что парочка была не только пьяной, но и под наркотиками. Обоих госпитализировали с токсическим отравлением.

В августе московские полицейские задержали за хулиганство американца Джозефа Татера. Вскоре после этого задержанный устроил дебош в отделении, а на суде неожиданно заявил об отказе от гражданства США и попросил дипломатов покинуть заседание.

США Наркотики Женщины Дональд Трамп Мужчины Джо Байден Москва
21 января 2025, 18:57
Певицу Седокову опросили после смерти ее экс-мужа Тиммы
РИА «Новости»
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Исполнительницу Анну Седокову опросили в рамках проверки суицида ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», - сказал собеседник агентства.

Тело экс-супруга певицы обнаружили в подъезде в центре Москвы. Предварительно, 32-летний спортсмен наложил на себя руки. Прощание с баскетболистом состоялось 28 декабря в Риге. Седокова не пришла на похороны.

Певица попала в больницу с истерикой после смерти бывшего мужа. Артистка опубликовала в соцсетях кадры, на которых видно, что она лежит под капельницей и продолжает рыдать. Подписчики обвинили артистку в попытке попиариться на смерти Тиммы.

Седокова подала на развод в конце октября. Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск певицы. Экс-супруг остро отреагировал на расставание - он публиковал в соцсетях депрессивные записи.

Спортсмены Анна Седокова Артисты
21 января 2025, 18:35
Две женщины и ребенок пострадали из-за схода снега с крыши дома в Кузбассе
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С крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области сошел снег. Предварительно, в результате ЧП пострадали три человека, сообщила пресс-служба СК по региону.

«Выявлены сведения о том, что по улице Советской в Шерегеше снежная масса сошла с крыши многоквартирного дома, в результате чего, предварительно, пострадали находившиеся рядом две женщины и ребенок», - отметили в ведомстве.

Сход снега произошел вечером 21 января. СК проводит доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По данным пресс-службы, сейчас следователи устанавливают очевидцев и выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее упавший с крыши дома снег чуть не убил 24-летнюю жительницу Ленобласти. Девушка из Всеволожска получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы. Прокуратура проводит проверку в связи со случившимся.

Следственный комитет России
21 января 2025, 18:08
Толкнувшая девочек под поезд в Ленобласти женщина получила восемь лет колонии за покушение
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Суд приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы женщину, которая толкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд на станции Саблино в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд учел позицию обвинения и признал жительницу Ленобласти виновной в покушении на убийство.

В марте 2024 года пьяная подсудимая толкнула двух девочек-подростков под электропоезд. Одна из них упала на платформу, вторая - на отходящий поезд. На помощь несовершеннолетним пришел 17-летний молодой человек, который предотвратил их падение на железную дорогу. В ответ на это пьяная женщина ударила парня.

«Виновная ударила его в лицо и высказывалась нецензурной бранью», - отметили в пресс-службе.

Против женщины возбудили дело по двум статьям. Подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Ленинградская область Женщины Поезда
21 января 2025, 17:16
Прокуратура начала проверку из-за смерти поскользнувшегося на гололеде петербуржца
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Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проводит проверку качества уборки дорог в связи с сообщением о смерти горожанина, поскользнувшегося в пешеходной зоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина поскользнулся на гололеде возле дома на Серебристом бульваре. В результате 44-летний петербуржец сломал обе ноги и попал в больницу. Через неделю он умер.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами», - отметили в пресс-службе.

В Сети появились сообщения, что из-за падения на льду мужчина получил открытые переломы со смещением обломков. Точную причину смерти установят эксперты.

Ранее в Петербурге на голову сотрудника автосервиса упали глыбы льда. ЧП произошло на Заусадебной улице, возле припаркованной рядом машины скорой. В результате петербуржец получил травмы головы и ссадины на лице. Прокуратура Приморского района организовала проверку качества содержания зданий в зимний период.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ

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