31 марта 2024, 21:08

Пьяные школьницы напали на курсанта в Нижегородской области

РИА «Новости»
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Пьяные школьницы напали на курсанта в городе Бор Нижегородской области. Одна из них распылила ему в глаза перцовый баллончик, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, подростки били юношу по лицу и оскорбляли.

«Они обозвали курсанта кем только можно, били по лицу, расцарапали шею и в конце распылили перцовый баллон прямо в глаза», - рассказал источник Mash.

По его информации, прохожие помогли курсанту промыть глаза и отвезли его в больницу, а также вызвали полицию. Если ожоги окажутся слишком сильными, то пострадавшему грозит потеря зрения.

Сейчас нижегородские полицейские, по информации Mash, начали разыскивают причастных к нападению школьниц.

Ранее стало известно, что трое детей избили 10-летнюю школьницу в Мытищах. В результате драки девочке сломали нос. Драка произошла из-за того, что пострадавшая перестала общаться с подругой.

Драки Дети Полиция
31 марта 2024, 21:17
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Геленджике
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Маршрутное такси столкнулось с внедорожником в Геленджике и перевернулось. В результате травмы получили шесть человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Экстренные службы получили сообщение о ДТП около 17:40 по московскому времени. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Toyota на перекрестке врезался в «Газель». Медики оказали помощь шестерым пассажирам.

По данным администрации Геленджика, в момент ДТП в маршрутном такси находилось девять пассажиров. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее автомобиль Volkswagen Passat и «Газель» столкнулись в Москве, жертвами ДТП стали два человека.

До этого смертельная авария произошла на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП с «Газелью» погибла женщина.

Скорая помощь ДТП Полиция
31 марта 2024, 19:49
Бывшего вице-премьера Чувашии задержали по подозрению во взяточничестве
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова по подозрению в получении взятки в Москве. Его отстранили от служебных обязанностей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, чиновник получил крупную сумму денег от застройщика. Сама компания принадлежит Чувашской Республике. Также под арест попал директор компании-застройщика. Официально эти данные подтверждены не были.

Глава Чувашии Олег Николаев накануне освободил от должности заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Павла Данилова. Документ опубликовали на портале органов власти. Данилов также был министром строительства Чувашии с марта 2021 года по сентябрь 2023 года.

Ранее стало известно об аресте заместителя главы администрации Пскова, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого. Его заподозрили в получении взятки автомобилем.

Задержания Аресты Чувашия
31 марта 2024, 19:26
Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с Volvo в Клину
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Подросток на мотоцикле попал в аварию с автомобилем Volvo в Клину. Пострадавшего юношу госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 30 марта около 20:00 на первом километре автодороги А-108 водитель Volvo уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 14-летний молодой человек.

В результате столкновения подросток получил травмы, сейчас он находится в больнице. Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело.

Клинская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты проверки.

Ранее в Нижегородской области фура сбила подростка. Авария произошла на Стеклозаводском шоссе, мальчик скончался на месте.

Клин Мотоциклы ДТП Водители
31 марта 2024, 18:54
СК сообщил о продолжающихся обращениях посетителей «Крокуса»
Пресс-служба Следственного комитета
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Посетители «Крокус Сити Холла» продолжают обращаться в Следственный комитет с важной для следствия информацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Аккумулирование и изучение этих данных ведется следователями на постоянной основе для установления детальной картины произошедшего», - отметили в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 31 марта п ровел совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Он поручил указал на важность изучения связей каждого из фигурантов. Такая работа нужна для установления имен всех организаторов и заказчиков нападения.

Жертвами теракта в Красногорске стали 144 человека, в том числе пятеро детей. Всего пострадали 695 человек. Следователи установили личности 134 жертв.

Красногорск Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»

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