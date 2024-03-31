Пьяные школьницы напали на курсанта в Нижегородской области

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По данным канала, подростки били юношу по лицу и оскорбляли.

«Они обозвали курсанта кем только можно, били по лицу, расцарапали шею и в конце распылили перцовый баллон прямо в глаза», - рассказал источник Mash.

По его информации, прохожие помогли курсанту промыть глаза и отвезли его в больницу, а также вызвали полицию. Если ожоги окажутся слишком сильными, то пострадавшему грозит потеря зрения.

Сейчас нижегородские полицейские, по информации Mash, начали разыскивают причастных к нападению школьниц.

Ранее стало известно, что трое детей избили 10-летнюю школьницу в Мытищах. В результате драки девочке сломали нос. Драка произошла из-за того, что пострадавшая перестала общаться с подругой.