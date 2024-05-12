Пьяные подростки устроили массовую драку в центре Саратова

В ведомстве уточнили, что конфликт между молодыми людьми произошел вечером 11 мая. Полицию на место драки вызвали местные жители. В территориальный отдел доставили 10 человек.

В ходе разговора молодые люди признались, что конфликт возник между двумя несовершеннолетними, которые проводили вечер в частном заведении 19-летнего предпринимателя.

Двух подростков вместе с протоколами об административных делах за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте передали родителям. Против еще одного завели административное дело за пьянство на улице. Полиция начала проверку владельца заведения, который проводил мероприятие, где возник конфликт.

По данным сайта «Саринформ» , конфликт возник между посетителями развлекательного комплекса Avtodor Arena, где проходил фестиваль «Городской выпускной». Для выяснения отношений пьяные подростки вышли на улицу.

В начале мая группа пьяных мужчин устроила массовое избиение случайно встреченных по дороге подростков в Перми. Мать одного из пострадавших заявила, что у сына диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы дна левой глазницы и скуловой кости. Пермская полиция задержала двух участников нападения.