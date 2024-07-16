Пьяные молодые люди избили дворника в Липецке из-за замечания

Появление предварительных версий крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Московской области не имеет никакого значения, в отличие от окончательных итогов расследования, которые важны для гражданской авиации. Об этом в беседе с 360.ru заявил авиаэксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Так он прокомментировал информацию о том, что в качестве одной из версий крушения самолета рассматривают ошибку при установке датчиков угла атаки.

«Сейчас будет много хайпа и вбросов таких подобных версий. Понятия не имею, можно ли было неправильно установить этот датчик и могло ли это привести к катастрофе», - заявил Гусаров.

Основа гражданской авиации Собеседник 360.ru напомнил, что ведущий расследование Международный авиационный комитет объявил о начале расшифровки находившихся в самолете бортовых самописцев, или «черных ящиков». Но оба аппарата получили сильные повреждения из-за пожара после падения борта. Поэтому восстановление информации займет много времени.

Он пояснил, что открытое оглашение информации об итогах расследования крушения самолета - основа существования гражданской авиации. Необходимо публично сообщать о причинах аварий, чтобы они не повторялись в будущем.

Предварительная версия крушения Версию о неправильной установки двух из четырех датчиков угла атаки во время ремонта SSJ-100 сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По словам собеседника журналистов, два контроллера установили с отклонением на пять градусов. Поэтому при наборе высоты аварийная система защиты неверно считала показания и направила самолет вниз. При этом экипаж не успел взять управление на себя, чтобы избежать пике.

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в городском округе Коломна в минувшую пятницу, 12 июля. По официальной информации, борт отправился в тестовый полет из авиазавода под Луховицами и направлялся во Внуково. На борту находились три человека , которые при крушении не выжили.

После аварии следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.