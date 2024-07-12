12 июля 2024, 15:02

Пьяные кировчаники разгромили цветочный салон и избили подростка из-за ревности

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В городе Слободском Кировской области пьяные девушки разгромили цветочный магазин, избили продавщицу и облили ее зеленкой из ревности к общему знакомому. Подробности 360.ru рассказал владелец салона цветов и гелиевых шаров Максим Скурихин.

«Ю. у меня работала как стажер по два часа в день. Девушки пришли в состоянии алкогольного опьянения, разбили сначала стекло в здании, потом они вошли в помещение», - поделился он.

Одна девушка снимала происходящее на видео, а вторая избивала юную продавщицу. По словам Скурихина, та, что распустила руки, поссорилась со своим молодым человеком, а он общался с пострадавшей.

Мужчина признался, что говорил с нападавшей после конфликта. Она, а также ее подруга - совершеннолетние.

«Когда она была пьяная, то говорила что он (парень - прим. ред.) ей изменил», - сообщил он.

Но теперь девушка поменяла версию. Что именно она теперь утверждает, бизнесмен не уточнил.

«Странно, почему прохожие, которые видели, что стекло разбито, не подошли», - добавил предприниматель.

У пострадавшей на лице ссадины, была версия, что девушка получила сотрясение головного мозга. По словам владельца магазина, самая большая травма - психологическая. Скурихин рассказал, что вызвал полицию и скорую после происшествия.

«Она всего сейчас боится», - сказал Скурихин о пострадавшей.

Ей стыдно, она сильно переживает и даже опасается просто пройтись по городу.

Примечательно, отметил собеседник 360.ru, что после нападения девушки отправились гулять по городу, распивая спиртные напитки, и хвастались в Telegram своей выходкой. Как отметил предприниматель, у нападавшей - состоятельные родители, и она надеется откупиться за свое преступление.

Ранее еще один резонансный случай на фоне ревности произошел в Ленобласти. Мужчина до смерти избил невесту перед свадьбой.

Видео Telegram Магазины Мужчины Полиция
12 июля 2024, 14:41
Уволился побывавший в заложниках глава ГУ ФСИН по Ростовской области
РИА «Новости»
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Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссия ФСИН России провела проверку после захвата террористами ростовского СИЗО. В результате 16 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, еще четверых уволили с занимаемых должностей.

Материалы по выявленным нарушениям комиссия передала в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Для стабилизации работы в ростовский главк направили группу опытных сотрудников.

Террористы захватили ростовское СИЗО 16 июня. Они взяли в заложники начальника областного УФСИН и младшего инспектора.

Захватчиков ликвидировали во время трехминутного штурма.

Генпрокуратура РФ ФСИН Следственный комитет России Захват заложников в ростовском СИЗО
12 июля 2024, 14:38
Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
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Заместитель министра промышленности и экономики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП. Об этом сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

По данным властей, автомобили «Тойота» и «Лада» столкнулись на 218-м километре автодороги «Чуйский тракт» в Первомайском районе. Два человека погибли, пятеро, в том числе ребенок, получили травмы.

«В числе погибших заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки», - сообщили в правительстве.

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП и ход уголовного дела.

Локтюшову было 64 года. Он был женат, воспитывал троих детей.

ДТП
12 июля 2024, 14:02
«Перестала отвечать». Туристку на сапборде унесло в море под Туапсе
Unsplash
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Сапборды с туристками унесло в море вечером 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края. Двух девушек нашли живыми, поиски еще одной продолжаются. Очевидец рассказал 360.ru, что у путешественниц не было страховочных тросов, которые крепят к SUP-доскам.

Шестеро девушек из Краснодара решили поплавать на сапбордах в море, но из-за сильного ветра ушли слишком далеко от берега.

«Лишей (страховочных тросов - прим. ред.) ни у кого не было. Четверо вернулись, а этих двоих понесло в море. Решили, чтобы снизить скорость, спуститься в воду», - рассказал собеседник 360.ru.

Доски вырвало из рук девушек и унесло. Начало темнеть, поэтому плыть им пришлось, ориентируясь на огни санатория ФССП России «Зеленая долина».

«Кричали друг другу. Потом вторая девочка перестала отвечать, может, унесло далеко. А та, которую спасли, в воде около трех часов была», - сообщил он.

На помощь девушкам бросились жители близлежащего поселка. Еще один очевидец поделился с 360.ru, что сначала к берегу приплыла одна девушка. Она была напугана.

«Сказала, что они вшестером плавали на трех сапах, один из которых был привязан к другому», - вспомнил он.

Через несколько минут пришли люди с гидроциклом и попросили принести фонари. Один из мужчин отправился на поиски. С помощью тепловизора ему удалось обнаружить одну из туристок.

«Она была без сознания на поверхности воды, ее привели в чувство и доставили к берегу», - добавил он.

Приехали спасатели и скорая. Девушка отказалась от медицинской помощи. Поиски еще одной пропавшей продолжаются до сих пор. В операции участвуют более 40 человек на катерах и гидроциклах.

ЧП произошло в районе коттеджного поселка Сосновый берег. В администрации Туапсинского района сообщили , что пропавшая - 33-летняя жительница Петербурга. Решается вопрос о начале поисковых работ с воздуха.

Катание на сапбордах в последние несколько лет стало любимым летним развлечением россиян. Однако заплывы на досках очень опасны и могут стоить жизни. Ранее спасатели рассказали о мерах предосторожности.

Спасатели Краснодар Скорая помощь Россия Работа Мужчины Краснодарский край
12 июля 2024, 13:35
Более 15 детей истязали и удерживали в съемной квартире в Уфе
РИА «Новости»
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Двое приезжих из Таджикистана долгое время удерживали в квартире в Уфе 16 несовершеннолетних от четырех до 16 лет, которых регулярно избивали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Башкортостану.

Уголовное дело Дети Уфа Следственный комитет России Таджикистан

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