Пьяного водителя с поддельными правами задержали на севере Москвы

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В ведомстве уточнили, что экипаж ДПС, патрулируя город, на улице Нижняя Масловка остановил машину «Лада-Ларгус», чтобы проверить документы водителя. Полицейские сразу же заметили, что последний был нетрезвым. При этом пройти медосвидетельствование он отказался.

Более того, 37-летний мужчина показал автоинспекторам поддельное водительское удостоверение и паспорт гражданина другого государства.

Правоохранители установили, что два года назад водитель уже попадался пьяным за рулем и его лишили прав.

Против мужчины возбудили уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде. Автомобиль нарушителя увезли на спецстоянку.

Ранее в Петербурге полицейские потребовали подозрительно ведущего себя водителя остановиться. Однако он только прибавил скорость и попытался уйти от погони.