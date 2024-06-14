14 июня 2024, 15:19

Пьяного виновника смертельного ДТП в Благовещенске задержали

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Водителя, сбившего насмерть пешеходов, задержали в Благовещенске. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.

«Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети», - написал глава региона.

По его словам, в результате аварии есть погибшие. На место оперативно прибыли восемь бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставят в Амурскую областную клиническую больницу.

Водителя задержали. По факту случившегося возбудят уголовное дело, подчеркнул Орлов.

По данным источника 360.ru, жертвами аварии в Благовещенске стали минимум шесть человек. В Минздраве Амурской области сообщали о трех погибших.

ДТП Водители
14 июня 2024, 15:41
Следователи назвали причину смертельной аварии в Благовещенске
Телеканал «360»
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Водитель, насмерть сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян. Он не справился с управлением, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Нетрезвый автомобилист выехал на тротуар и сбил пешеходов. Несколько человек погибли на месте. Среди жертв - двое детей.

«Пострадавшие доставлены в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте», - отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело, сообщили «Известия».

Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту случившегося. По данным источника 360.ru, виновник аварии уже привлекался к ответственности за неуплату кредитов.

Уголовное дело Дети Больницы Следственный комитет России
14 июня 2024, 12:34
Житель Ленобласти до смерти избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности
Freepik
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В Ленинградской области жених убил невесту перед свадьбой. У мужчины случился приступ ревности, сообщил Telegram-канал Shot.

Пара жила в Гатчине. Мужчина сам обратился в полицию и сообщил, что убил свою невесту. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело девушки в ванной, а рядом ее оплакивал жених.

Житель Ленобласти признался, что перед свадьбой часто ссорился с возлюбленной, особенно в последние два дня. Мужчина сильно ревновал невесту. Накануне пара устроила романтический вечер в квартире, позже началась очередная ссора. Жених несколько раз ударил возлюбленную по лицу и пнул в живот. Он оставил девушку в коридоре, а сам ушел спать.

Мужчина проснулся от хрипов, которые издавала избранница. Он отнес ее в ванную, чтобы отмыть от крови и привести в чувство, но девушка скончалась на руках жениха. Против мужчины возбудили уголовное дело.

В Ростовской области пожилой мужчина застрелил женщину и ее дочь , а затем покончил с собой. По данным следствия, причиной убийства стала личная неприязнь.

Уголовное дело Убийства Свадьбы Мужчины Полиция
14 июня 2024, 11:28
Возникновение пожара в ОКБ «Сухого» в Москве опровергли
РИА «Новости»
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Пожара на территории опытно-конструкторского бюро «Сухого» в Москве не было, предприятие работает штатно. Об этом заявила пресс-служба Объединенной строительной корпорации (ОАК), опровергнув ряд публикаций в СМИ.

«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ „Сухого“. В связи с этим сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ „Сухого“ не было», - говорится в Telegram-канале ОАК.

Пресс-служба уточнила, что пожар случился на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда». Производственная деятельность там давно не ведется.

Нежилое здание заполыхало ночью. Очаг располагался на четвертом этаже. Огонь перекинулся на крышу, которая в итоге обрушилась.

Возгорание распространилось на 800 квадратных метров. На месте работали свыше 70 спасателей, они применяли для тушения 25 спецмашин.

Пожары Заводы
14 июня 2024, 10:22
Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
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В Кемеровской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Пострадали пять человек, к том числе дети, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла 14 июня около 07:40 поместному времени. На 132 километре трассы Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа столкнулись иномарка Toyota Corolla и автобус ПАЗ. В результате удара обе машины съехали с дороги. В автобусе было девять человек, пять из которых получили разные травмы, в том числе двое детей.

«На место незамедлительно выехали экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России „Прокопьевский“», - уточнил в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства аварии.

Еще одна крупная авария произошла в Москве накануне. По данным источника 360.ru, в Тверском районе иномарка врезалась в автозак. Заключенный и водитель спецмашин получили травмы.

ДТП Дороги Автобусы Машины

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