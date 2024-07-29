29 июля 2024, 14:20

Пьяная жительница Тюмени гонялась по двору за полицейским

РИА «Новости»
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Жительница Тюмени после пьяного конфликта заставила сотрудника полиции бегать от себя по двору. Об этом происшествии рассказал депутат областной думы Иван Вершинин в Telegram-канале.

«Русская женщина, как говорится, не только коня на скаку остановит, но и сотрудника правоохранительных органов может пустить в бегство при случае», - с иронией написал депутат.

Он заявил, что регулярно получает жалобы от местных жителей на магазины, незаконно продающие алкоголь, и бездействие сотрудников полиции.

Депутат пересказал обращение одной из жительниц района. По ее словам, она вызвала полицию, когда увидела драку. Однако приехавшие только через час стражи порядка ограничились тем, что в шутку поубегали по двору от нападавшей на них женщины.

Спустя 20 минут во дворе началась новая потасовка, закончившаяся тем, что один из ее участников упал на асфальт без сознания. Скорая помощь приехала через десять минут, а вот полицейские так и не прибыли, несмотря на три вызова.

Вершинин пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы выяснить детали произошедшего. Он также выступил за запрет создавать в жилых массивах места круглосуточной продажи спиртного.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить работу алкомаркетов в выходные дни.

Тюмень Алкоголь
29 июля 2024, 14:52
После прорыва дамбы в Карелии судьба трех человек все еще неизвестна
Пресс-служба МЧС
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Карельские спасатели оказали помощь семи пострадавшим после прорыва дамбы в Сегежском районе Карелии. Поиски еще трех человек, включая находившегося в зоне затопления водителя экскаватора, продолжаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что потоки воды снесли три дачных дома. В пункт временного размещения отправили семью из Мурманска, которая приехала в Карелию на отдых.

«Сейчас важно отследить проход всей массы воды по течению. Гидростанции все готовы к регулированию. Выдвигаемся на вышестоящие шлюзы, чтобы посмотреть, как организовать водосток с учетом ситуации», - заявил Парфенчиков.

Глава республики добавил, что на месте прорыва дамбы работают 36 единиц техники и 109 спасателей.

В пресс-службе карельского главка МЧС заявили, что причиной прорыва дамбы Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе стал размыв временной песчаной перемычки , установленной во время ремонта шлюзов. В ведомстве уточнили, что в зону затопления попали участки садового некоммерческого товарищества «Балтийский».

Спасатели Наводнения Россия
29 июля 2024, 14:44
В РЖД назвали количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
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При столкновении поезда Казань — Адлер с КамАЗом в Волгоградской области пострадали 16 человек, в том числе двое проводников. Их доставили в больницу, сообщила пресс-служба РЖД.

«Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника», - заявили представители компании.

В общей сложности в поезде № 491 Казань - Адлер ехали 803 человека, из них около 140 получили легкие травмы - ссадины и ушибы. РЖД сообщили, что им не потребовалась госпитализация.

При столкновении поезда Казань - Адлер с КамАЗом в Волгоградской области пострадали 16 человек, в том числе двое проводников. Их доставили в больницу, сообщила пресс-служба РЖД.

РЖД ДТП Поезда
29 июля 2024, 14:35
Пассажиров попавшего в аварию поезда под Котельниково увезут в гостиницу и ДК
Телеканал «360»
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Пострадавших пассажиров попавшего в аварию поезда Казань — Адлер доставят в больницу. Остальных эвакуируют в пункты временного размещения, сообщила пресс-служба администрации Котельниковского района.

К месту аварии приехали автобусы. Они доставят пассажиров поезда в Дом культуры «Импульс», Центр досуга и кино города Котельниково и гостиницу «Кристалл».

Пострадавших должны доставить в Котельниковскую центральную районную больницу. Представитель медучреждения заявил 360.ru, что их привезли в приемный покой, однако список пациентов пока не составили.

Авария случилась после полудня на железнодорожном перегоне в четырех километрах от города Котельниково. Администрация сообщила, что КамАЗ выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом Казань - Адлер № 491.

По данным правительства Волгоградской области, из 20 вагонов девять сошли с рельсов. В поезде находились 813 человек. К месту ДТП приехали МЧС, полиция и скорая помощь - в общей сложности 324 специалиста. МВД России сообщило, что водителя грузовика госпитализировали. 360.ru показал видео с места ДТП.

Пострадавших пассажиров попавшего в аварию поезда Казань - Адлер доставят в больницу. Остальных эвакуируют в пункты временного размещения, сообщила пресс-служба администрации Котельниковского района.

РЖД Здравоохранение Больницы Грузовики ДТП Медицина Поезда
29 июля 2024, 14:32
Дело завели после схода поезда в Волгоградской области
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Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта завели следователи после опрокидывания пассажирских вагонов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта завели следователи после опрокидывания пассажирских вагонов поезда Казань - Адлер в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России.

По данным ведомства, причиной аварии стало столкновение пассажирского состава с грузовиком КамАЗ на 185-м километре перегона между станциями Котельниково и Гремячий.

По данным пресс-службы РЖД , водитель большегруза в нарушении правил дорожного движения выехал на переезд во время работы сигнальной системы о приближении поезда. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за минимального расстояния столкновения избежать не удалось. Всего с рельсов сошли восемь вагонов.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что, по предварительным данным, с места аварии бригады скорой помощи забрали четырех взрослых и одного ребенка, «Они эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ. Все они в стабильном состоянии», - привело слова Кузнецова РИА «Новости».

Один из пассажиров поезда в комментарии 360.ru заявил, что резких толчков в ходе торможений было несколько и вагоны опрокинулись во время последнего толчка.

«Мы уже начали слетать. Поезд начал падать, все орали и плакали. Я успел зацепиться за рукоятку и потом спокойно спрыгнул. Только колено сзади стеклом поцарапал», - сказал он.

Известно, что в результате аварии с поездом и КамАЗом в Волгоградской области пострадал водитель грузовика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что шофера госпитализировали в тяжелом состоянии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил сформировать оперативный штаб на месте аварии.

Уголовное дело Россия Поезда Следственный комитет России

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