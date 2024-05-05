Пьяная женщина приставала к детям и разбила нос бабушке в автобусе под Ярославлем

Женщина находилась в нетрезвом состоянии. Она пристала к двум ехавшим с тренировки девочкам и начала запугивать их угрозами.

«При этом орала на весь автобус, налетела с кулаками на бабушку и разбила ей нос. Села прямо к детям и никуда их не пускала», - рассказали очевидцы.

Несколько пассажирок отреагировали на случившееся. Они вышли на остановке с девочками и дождались, пока детей заберут взрослые.

В январе нетрезвая пассажирка самолета, следовавшего из Чебоксар в Москву, устроила эротические танцы.

Она приставала к людям, щупала их, а затем ее стошнило на сидевшего рядом мужчину. Женщина извинилась и попыталась почистить одежду салфетками, но потом ее снова вырвало.