Пьяная пассажирка московского метро пыталась напасть на женщину с ножом

«У подруги был перцовый баллончик. Когда женщина резко вскочила и пошла в мою сторону [с ножом], брызнула ей в лицо перцовкой», - поделилась она.

По словам собеседницы 360.ru, нападавшая сначала пыталась ее сфотографировать, а потом достала и разложила нож. После распыления баллончика людям в вагоне, добавила женщина, стало нехорошо.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что ножом оппонентке во время конфликта угрожала пьяная пассажирка. Полицейские задержали обеих на станции метро «Коломенская» и доставили в отдел, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленники обстреляли рейсовый автобус из травматического оружия. По счастливой случайности, пассажиры не пострадали.