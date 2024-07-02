02 июля 2024, 19:25

Пьяная пассажирка московского метро пыталась напасть на женщину с ножом

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В московском метро во время конфликта женщина распылила в лицо оппонентке перцовый баллончик. Одна из участниц ссоры рассказала 360.ru, что таким образом подруга хотела защитить ее от нападения неадекватной незнакомки.

«У подруги был перцовый баллончик. Когда женщина резко вскочила и пошла в мою сторону [с ножом], брызнула ей в лицо перцовкой», - поделилась она.

По словам собеседницы 360.ru, нападавшая сначала пыталась ее сфотографировать, а потом достала и разложила нож. После распыления баллончика людям в вагоне, добавила женщина, стало нехорошо.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что ножом оппонентке во время конфликта угрожала пьяная пассажирка. Полицейские задержали обеих на станции метро «Коломенская» и доставили в отдел, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленники обстреляли рейсовый автобус из травматического оружия. По счастливой случайности, пассажиры не пострадали.

МВД РФ Метро Москва
02 июля 2024, 19:33
Россиянина с оскорбляющей армию татуировкой на шее задержали в Москве
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Московские оперативники задержали приезжего из Тульской области, который набил себе на шее нецензурную фразу, дискредитирующую российскую армию. За публичную демонстрацию татуировки мужчина попал в руки полицейских. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

О подозреваемом со скандальной татуировкой правоохранители узнали в ходе мониторинга интернета, где появилась видеозапись, на которой мужчина показывал дискредитирующие военных татуировку.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в отдел Басманного района Москвы.

В ходе допроса задержанный под видеозапись пообещал свести скандальную татуировку и искренне раскаялся, что набил себе такую фразу на видном для окружающих месте. В отношении задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что задержанным оказался фигурант уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году Степан Зимин. За насилие в отношении представителей власти суд назначил ему наказание в 3,5 года колонии.

Весь срок Зимин не отбыл и в 2015 году вышел по условно-досрочному освобождению. Для оформления татуировки на шее использовал нецензурное выражение о русском военном корабле.

В конце июля суд Москвы арестовал на два месяца программиста Илью Васильева за публикацию в социальных сетях фейковой информации, дискредитирующей российскую армию. По словам адвоката арестованного, это уже второй подобный проступок его подзащитного, но в первый раз его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

МВД РФ Армия Москва
02 июля 2024, 16:53
«Вспыхнул и потух». Спасатели показали последствия ЧП с самокатом в доме на западе Москвы
Telegram
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Электросамокат вспыхнул и потух днем в квартире одного из домов на Мичуринском проспекте. Фото с места происшествия опубликовали в Telegram-канале МЧС.

Спасатели пояснили, что самокат в момент ЧП стоял на зарядке. В результате никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Хозяйка вызвала пожарных и покинула жилье. Источник 360.ru ранее уточнял, что женщину осмотрели медики. Помимо нее, по его данным, в квартире находились еще четыре человека.

В МЧС после случившегося еще раз напомнили о правилах безопасности при обращении с электросамокатами.

Во-первых, их нельзя оставлять подключенным к сети без присмотра. При стопроцентном заряде электротранспорт надо отключить.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно вносить какие-либо конструктивные изменения в подобные устройства. При необходимости ремонта надо обращаться к профессионалам.

Еще один запрет касается использования поврежденного аккумулятора.

Пожары МЧС РФ Электросамокаты Москва
02 июля 2024, 16:27
Россиянку нашли в больнице Таиланда после ссоры с мужем
Global Look Press
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Уроженку Владивостока Оксану Савон, живущую в Паттайе, нашли в госпитале Бангламунг с полной потерей памяти. Загадочную историю женщины рассказал сайт kp.ru.

Первым о произошедшем сообщил Telegram-канал NEWS.VL, разместивший объявление о поиске родственников женщины из Владивостока, потерявшей память. При ней обнаружили российский паспорт на имя Оксаны Николаевны Савон 1980 года рождения.

Позже мать россиянки рассказала, что ее дочь незадолго до произошедшего поссорилась с мужем.

«Сердце подсказывало, что ей с супругом не нужно переезжать за границу, но они решили, что будут там зарабатывать на жизнь», - заявила женщина.

По данным kp.ru, родным и близким пострадавшей до сих пор не сообщили никаких подробностей.

Знакомая рассказала, что Оксана переехала с мужем в Паттайю осенью прошлого года, оба они работали декларантами. Она также отметила, что Савон была достаточно скрытным человеком, поэтому на ее исчезновение поначалу никто, включая супруга, не обратил внимания.

В Ленобласти местный житель до смерти избил невесту перед свадьбой. На девушку он набросился из-за приступа ревности.

Больницы Россия Таиланд
02 июля 2024, 16:10
Женщина погибла после падения из кабинки колеса обозрения в Энгельсе
РИА «Новости»
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Женщина получила тяжелые травмы, выпав с колеса обозрения в парке аттракционов в Энгельсе. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. О ЧП со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По информации собеседника агентства, женщина 1993 года рождения выпала из кабины, находясь в самой высокой точке при подъеме.

Пострадавшую в тяжелом состоянии привезли в городскую больницу. Однако она скончалась, несмотря на все усилия врачей.

По данным Telegram-канала Shot , девушка получила тяжелейшие травмы на глазах у своей матери. Сначала они прокатились на колесе обозрения вместе, после чего мама вышла с аттракциона, а дочь решила прокатиться еще раз.

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летний подросток погиб после падения дерева из-за сильного ветра.

Саратов

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