07 мая 2024, 09:53

Пьяная мать грудничка на Алтае взывала такси и уехала в отдел полиции

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Водитель такси на Алтае проявил бдительность и отвез нетрезвую клиентку с младенцем на руках в отдел полиции. Об этом сообщило «МВД медиа».

В Горно-Алтайске по заказу в такси села пьяная женщина с грудным ребенком. Во время поездки она роняла девочку на сиденье и пол. На просьбы поднять ребенка нетрезвая клиентка не реагировала, а потом заснула.

Водитель такси сам является отцом двух детей. Он испугался за чужого ребенка и решил отвезти нетрезвую женщину в отдел полиции. Правоохранители предложили ей пройти медосвидетельствование, но та отказалась. Женщину задержали. Ребенка передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

Оказалось, что у местной жительницы еще трое детей. В их отношении ее уже лишили родительских прав. Младенец, с которым женщина села в такси, родился 17 января.

Правоохранители подали документы на лишение ее родительских прав и в отношении грудного ребенка. Во время изъятия от него пахло спиртным. Ребенка передали медикам. С ним все в порядке.

Дети Женщины Водители Полиция
08 мая 2024, 12:46
Россиянина обнаружили мертвым в тайском отеле
Global Look Press
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В номере гостиницы на Пхукете нашли тело гражданина России. Об этом сообщил портал «Новости Пхукета».

Турист проживал в отеле Karon Sea Sands. Утром 6 мая он должен был выселяться, однако в нужное время не пришел на ресепшн и не отвечал на стук в дверь.

Когда сотрудники охраны гостиницы вошли в номер, то увидели тело мужчины без признаков жизни. На подушке рядом с ним остались следы рвоты.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в комнате 14 бутылок пива и 28 пустых фляжек из-под тайского рома. Следов борьбы или проникновения в комнате не было.

По предварительным данным, причиной смерти россиянина стал отказ дыхательной системы. Его отвезли в больницу «Вачира», где в ближайшее время проведут вскрытие.

С 1 мая на Таиланде для российских туристов начал действовать пробный двухмесячный безвизовый период. Обладатели российского паспорта смогут находиться в стране без визы в течение 60 дней - до 31 июля.

Россия Таиланд Мужчины
08 мая 2024, 12:42
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», - написал он.

Глава области призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа».

В регионе уже объявляли режим воздушной опасности. В конце апреля в Воловском округе нашли обломки двух летательных аппаратов. По предварительным данным, это оказались метеозонды. Артамонов сообщила, что пострадавших в результате ЧП нет.

Спустя еще несколько дней в липецкой промышленной зоне рухнул беспилотник. Жертв и пострадавших в результате падения нет. Из-за этого на территории города вводили режим угрозы атаки БПЛА. Сирены, оповещающие об опасности, не включали.

Россия
08 мая 2024, 10:57
Облитого строительной смесью пса с окровавленными ушами обнаружили в Москве
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Облитую строительной смесью собаку обнаружили утром во 2-м Южнопортовом проезде на юго-востоке Москвы. Сейчас собаку пытаются спасти волонтеры.

Информация о пострадавшем животном появилась в одном из чатов зоозащитников. По данным авторов сообщения, из ушей собаки шла кровь.

«Пес живет на рынке, девочки сказали, что кормят, холят, лелеют уже давно. Видимо, попал под машину, вызвали ветеринара», - рассказала одна из очевидцев происшествия.

Животные Москва
08 мая 2024, 10:32
Похожий на 120-миллиметровый снаряд предмет откопали на улице Саляма Адиля в Москве
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Предмет, похожий на снаряд калибра 120 миллиметров, обнаружили при проведении земляных работ на улице Саляма Адиля в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По его информации, подозрительную находку откопали в районе дома 9, корпус 1.

Территорию, где нашли похожий на снаряд предмет, огородили металлическим забором. Расстояние до жилых домов составляет порядка 20 метров, добавил источник.

Все обстоятельства ЧП уточняются.

Москва

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