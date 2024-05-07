Пьяная мать грудничка на Алтае взывала такси и уехала в отдел полиции

В Горно-Алтайске по заказу в такси села пьяная женщина с грудным ребенком. Во время поездки она роняла девочку на сиденье и пол. На просьбы поднять ребенка нетрезвая клиентка не реагировала, а потом заснула.

Водитель такси сам является отцом двух детей. Он испугался за чужого ребенка и решил отвезти нетрезвую женщину в отдел полиции. Правоохранители предложили ей пройти медосвидетельствование, но та отказалась. Женщину задержали. Ребенка передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

Оказалось, что у местной жительницы еще трое детей. В их отношении ее уже лишили родительских прав. Младенец, с которым женщина села в такси, родился 17 января.

Правоохранители подали документы на лишение ее родительских прав и в отношении грудного ребенка. Во время изъятия от него пахло спиртным. Ребенка передали медикам. С ним все в порядке.