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Металлический лист, служивший навесом от снега, упал на стоящие под ним автомобили в Дзержинском. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обрушение произошло в одном из автосервисов в Подмосковье. Навес 20 на 40 метров упал под тяжестью снега на 11 машин. Автомобили оказались пустыми, никто не пострадал.

Владельцу этой территории придется взять на себя разбор завалов и возмещение ущерба владельцам машин, добавили журналисты.

Ранее из-за схода снега с крыши дома в Калуге погиб ребенок. Семилетний мальчик гулял на улице без взрослых. Ребенка насмерть завалило снегом, приехавшие к месту происшествия врачи не успели его спасти.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил свои соболезнования родителям ребенка. Следователи начали проверку из-за гибели мальчика и возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».