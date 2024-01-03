ПВО сбила ракету над морем у Севастополя
Над акваторией Черного моря сбили ракету. Такую предварительную информацию в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Очевидцы рассказали, что за несколько километров от места пожара в Подмосковье виден густой черный столб дыма. На место приехали сотрудники МЧС.
Официальной информации о происшествии и пострадавших не поступало. Сейчас все сведения уточняются.
Ранее в селе Лайково Одинцовского городского округа загорелся частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание тушили в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада».
Местные жители рассказали каналу, что над городом раздалось минимум два мощных взрыва.
Во вторник, 2 января, Вооруженные силы Украины четыре раза атаковали Белгород. Для атак на город ВСУ использовали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и «Точка У». По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили в общей сложности 26 ракет в Белгородском районе.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного удара в городе повреждены в общей сложности 80 построек , среди которых оказались жилые дома, административные здания и гаражи. Среди них 53 частных дома, шесть квартир в многоэтажках, семь хозяйственных субъектов. Кроме того, осколки снарядов повредили 37 автомобилей и один автобус.
Пожар начался в многоквартирном доме, расположенном на бульваре 50 лет Октября, 8. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС вечером 2 января.
На тушение огня отправили 40 человек и 16 единиц техники. Кроме того, от МЧС направили 34 спасателя и 14 единиц спецтехники.
«В результате пожара погиб один человек (девочка 2013 года рождения), спасено пять человек», - сообщили в ведомстве.
В сгоревшей квартире находился отец с тремя детьми, как сообщил агентству источник в силовых структурах. По предварительной информации, несовершеннолетние играли со спичками, зажигая их. После возгорания мужчину и двух детей успели эвакуировать, а девочка спряталась на балконе и ее нашли уже позже погибшей.
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