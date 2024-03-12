ПВО ночью сбила 25 украинских беспилотников над территорией России

В оборонном ведомстве отметили, что российские системы ПВО перехватили и ликвидировали два дрона в Московской, один в Ленинградской областях. Еще семь беспилотников уничтожены в Белгородской области. Над Курской областью перехвачены 11 БПЛА, над Брянской - один, над Тульской - один, над Орловской - два.

Власти Белгородской области сообщили позднее, что в результате атаки ранение получила местная жительница. Медики зафиксировали у пострадавшей осколочное ранение лица, госпитализация не потребовалась.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ наращивают силы в 10 километрах от Белгородской области. Украинские военные прячут технику за жилыми объектами.