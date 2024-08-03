03 августа 2024, 13:26

Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

РИА «Новости»
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава региона доложил президенту <…> о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», - процитировало Пескова РИА «Новости».

Губернатор в телефонном разговоре с Путиным отметил, что благодаря слаженной работе спецслужб удалось спасти из-под завалов дома 16 человек. Пострадавшим продолжают оказывать помощь, на это выделили необходимые средства.

До конца недели специалисты проведут экспертизу и решат, что делать с частично обрушившимся строением. Специалисты разрабатывают план по обеспечению граждан постоянным жильем.

Два подъезда пятиэтажки на Сибирской улице обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Жертвами стали 10 человек. Пострадали 26 жителей , в том числе дети. Круглыми сутками спасатели искали людей под обломками, а теперь приступили к разбору завалов.

Местные жители сообщали, что перед обрушением видели в соседнем доме двух мужчин в форме газовиков , хотя официальных проверок в тот день не должно было проводиться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее жителям Нижнего Тагила, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей.

Газ Взрывы
03 августа 2024, 10:51
Огонь охватил кровлю частного дома в Новой Москве. Есть пострадавшая
РИА «Новости»
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В субботу утром крупный пожар вспыхнул на улице Московской в деревне Саларьево в Новой Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru

Предварительно, в доме взорвался газовый баллон, после этого возникло возгорание. Пламя успело охватить кровлю по всей площади. По имеющейся информации, есть угроза распространения на соседний дом.

«Из горящего дома самостоятельно эвакуировалась женщина», - уточнил собеседник 360.ru.

Данных о ее состоянии пока нет. Сведений о других пострадавших также не поступало.

Пожар уже локализовали. Спасатели вынесли из дома еще один газовый баллон. На месте продолжают работать оперативные службы.

Ранее пожар произошел на территории детского сада в районе Щукино. Загорелась деревянная лавка и игрушка в беседке. Обошлось без пострадавших.

Пожары Женщины
03 августа 2024, 09:48
Лишившимся имущества после взрыва в Нижнем Тагиле увеличили выплаты
РИА «Новости»
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Жителям Нижнего Тагила, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили выплаты более чем в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

«Увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, с 150 до 500 тысяч рублей», - распорядились власти.

В администрацию муниципалитета уже поступили деньги на приобретение квартир для жителей.

Пятиэтажка в Нижнем Тагиле частично обрушились из-за взрыва газа. Жертвами ЧП стали 10 человек , в том числе дети. Пострадали 26 жителей , 16 из них находятся в больницах. Круглыми сутками спасатели искали людей под обломками. Теперь специалисты приступили к разбору завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава СК Александр Бастрыкин поручил криминалистам главного управления помочь в расследовании происшествия. Мэр города Владислав Пинаев объявил 3 августа в Нижнем Тагиле днем траура по погибшим.

Дети Обрушения Газ Взрывы Свердловская область
03 августа 2024, 09:13
Общее число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло 26
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Общее число пострадавших при обрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле достигло 26 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, его слова привел ТАСС.

«Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы», - заявил он.

Из-под завалов, по данным пресс-службы ведомства, удалось спасти 15 человек, в том числе семерых детей. Поисково-спасательную операцию завершили , начался разбор завалов.

Два подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные жители сообщали, что перед обрушением видели в соседнем доме двух мужчин в форме газовиков , хотя официальных проверок в тот день не должно было проводиться.

Обрушения Взрывы
03 августа 2024, 08:24
Врачам скорой в Москве потребовалась помощь с 300-килограммовым мужчиной
РИА «Новости»
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В Зюзино медики скорой помощи столкнулись со сложностями, прибыв на вызов на Болотниковскую улицу. К врачам обратился мужчина весом 300 килограммов, транспортировать его в автомобиль самостоятельно у специалистов возможности нет, сообщил источник 360.ru

Чтобы решить проблему, медики обратились в экстренные службы. На место направили подмогу, добавил собеседник 360.ru.

Информации о том, в каком состоянии находится пациент, пока нет. Все подробности уточняются.

В минувшем апреле мужчину весом свыше 300 килограммов доставили через окно квартиры, поскольку вынести его на носилках через дверь было невозможно. Спасатели тогда срезали решетки на окнах. В итоге москвича смогли погрузить в скорую.

Скорая помощь Москва

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