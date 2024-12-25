Путин созвонился с Алиевым после крушения самолета в Актау

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«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана. Владимир Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алиев 25 декабря должен был принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243 разбился в аэропорту Актау. На борту судна находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Как стало известно, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение со стаей птиц.

В распоряжение 360.ru попало видео с моментом падения самолета. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно падает. После столкновения с землей происходит взрыв, лайнер загорается, и в небо поднимается густой черный дым. По последним данным, после крушения самолета в больницу доставили 29 выживших.