Путин обсудил с главой МЧС аномальный паводок в Оренбуржье

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области», - отметил Песков.

В основном они обсуждали число эвакуированных и находящихся в пунктах временного размещения. Путин, обсуждая ситуацию с Куренковым, подчеркнул, что важно провести анализ, а также принять меры в связи с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.

«Президент также сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов», - добавил Песков.

Глава МЧС России назвал ситуацию в Орске критической. Подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков. К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли специалистов из Подмосковья, Пермского края, Кировской области.

В Орске все школы перевели на дистанционное обучение. Нефтеперерабатывающий завод ранее приостановил работу. Ранее появились кадры с затопленными улицами на подступах к Новому городу в Орске.