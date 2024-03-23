«Пустота полная». Отец погибшего при теракте рассказал о последнем разговоре с сыном

Пожилой мужчина показал СМС-сообщение от сына, когда они с супругой приехали в столицу. Тот написал, что погода хорошая, и они гуляют на ВДНХ. Потом случилась трагедия, его сын погиб во время теракта в концертном зале Crocus City Hall.

«Где хоронить, как хоронить, я не знаю ничего. В голове пустота полная», - поделился мужчина.

Жертвами теракта в Красногорске стали два добровольца отряда «Лиза Алерт», которые посвятили жизнь спасению людей. Они переехали в Москву из Ульяновской области. У молодой пары остались дети.