Пустая цистерна сошла с рельсов в Тюменской области
Роспуск вагонов на железнодорожной станции Войновка в Тюменской области закончился сходом с рельсов пустой цистерны. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что колесная пара платформы осталась на месте. В результате повреждения получило дорожное полотно и сама цистерна.
Следователи начали проверку возможных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе мероприятий они установят причины и обстоятельства происшествия, а также примут решение о возбуждении дела.