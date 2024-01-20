20 января 2024, 18:53

Птица врезалась в летевший в Петербург самолет

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица. Это произошло на высоте 500 метров, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В публикации уточнили, что непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером в среду, 17 января, при заходе на посадку. Экипаж воздушного судна смог благополучно приземлиться в аэропорту Пулково.

Специалисты провели осмотр самолета и обнаружили следы попадания птицы. Она врезалась в верхнюю часть фюзеляжа рядом с кабиной пилотов. В результате ЧП воздушное судно повреждений не получило.

В аэропорту Шереметьево из-за птицы задержали авиарейс из Москвы в Сочи. Перед вылетом экипаж обнаружил на борту самолета птицу, которая не хотела покидать салон. Ее долго не могли поймать, поэтому пришлось вызвать орнитологов.

Санкт-Петербург Сочи Птицы Самолеты
20 января 2024, 19:20
Серию краж русской классики совершили из библиотек 8 стран Европы
Unsplash
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Группу преступников, похищавшую русскую классику из библиотек европейских городов, задержали во Франции. Преступники украли прижизненные издания Пушкина, Гоголя и Лермонтова, сообщил «Коммерсант».

Злоумышленники обчистили библиотеки Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

Последние эпизоды преступлений совершили в библиотеке Университета Лиона и Французской национальной библиотеке (BnF). Действовали воры одинаково: выдавали себя за исследователей русской литературы, выписывали редкие книги, прижизненные издания Пушкина и Лермонтова, потом просто выносили их, воспользовавшись моментом, либо меняли на изготовленные копии.

В BnF, в частности, недосчитались восьми книг, стоимость которых может достигать 650 тысяч евро.

В Латвийской национальной библиотеке похитили 17 произведений Пушкина и Гоголя, восемь книг - в библиотеке Тартуского университета в Эстонии.

Местные СМИ сообщали, что два преступника, которые вынесли произведения, заявляли, что якобы готовят научную работу по «организации цензуры и полиграфической политике России начала XIX века».

Из библиотеки Женевского университета украли сборник Пушкина. В октябре прошлого года преступники обокрали хранилища Университетской библиотеки языков и цивилизаций (BULAC) в Париже.

Одного из подозреваемых правоохранителям удалось поймать в аэропорту Брюсселя. Его зовут Михели З. Вскоре задержали и его предполагаемого сообщника - Валериан Р. По информации «Коммерсанта», сейчас во Франции под стражей находятся три человека: один - в предварительном заключении, двое - под полицейским надзором. Причем похищенные книги найти пока так и не смогли.

Европа Россия Литература
20 января 2024, 18:01
Школьного охранника заподозрили в развращении оренбургской семиклассницы
РИА «Новости»
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В Оренбургской области охранник одной из школ развратил 13-летнюю девочку, сообщил РЕН ТВ. К ученице он приставал прямо в учебном заведении, в женской раздевалке.

Девочка столкнулась с домогательствами, по данным канала, 15 января. Насилие к ней охранник не применял.

«Охранник совершил в отношении семиклассницы развратные действия без применения насилия», - отметил источник РЕН ТВ.

В материале указали, что подросток живет в спеццентре для несовершеннолетних отдельно от матери, безработной жительницы Люберец.

Против охранника, по данным РЕН ТВ, возбудили уголовное дело о развратных действиях. Официально эти сведения пока не подтверждали.

В конце декабря против тренера по фитнесу из Тюмени возбудили 10 уголовных дел. Мужчину заподозрили в надругательствах над детьми.

Европа Россия Литература
20 января 2024, 17:57
Автосервис загорелся в Пушкинском районе Ленобласти
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Огонь полностью охватил одноэтажное здание автосервиса в Пушкино Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба санкт-петербургского главка МЧС, пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.

В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 16:20. На место выехали шесть единиц техники и 27 спасателей.

Прибыв на место, они увидели, что загорелось одноэтажное здание автосервиса площадью 10 на 25 метров. Пламя распространилось по всей постройке. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В распоряжении «360» оказались кадры с места пожара. На них видно полыхающее здание с поднимающимся густым черным дымом.

Сахалинские пожарные 20 января спасли более 350 собак и кошек из горящего приюта для животных. Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров. По данным областного главка МЧС, в огне погибла одна кошка.

Пожары Ленинградская область МЧС РФ
20 января 2024, 17:25
Годовалый мальчик из Ленобласти оказался в реанимации из-за неудачного купания в ванной
РИА «Новости»
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В Гатчинском районе Ленинградской области ребенок чуть не утонул во время купания в ванной. Как сообщила «Фонтанка», мать бросила его без присмотра на несколько минут.

В Гатчинском районе Ленинградской области ребенок чуть не утонул во время купания в ванной. Как сообщила «Фонтанка» , мать бросила его без присмотра на несколько минут.

Женщина вышла из ванной, оставив сына на специальном стульчике. Когда она вернулась, ребенок уже был в воде без сознания. Мать мальчика оказала ему первую помощь и вызвала скорую помощь.

Ребенка доставили в Гатчинскую межрайонную клиническую больницу. Врачи подключили маленького пациента к аппарату ИВЛ. Позже мальчика решили перевести в Педиатрический университет. Утром 20 января он стал дышать самостоятельно - от аппарата ребенка отключили после консилиума.

«Сейчас мальчик находится в клинике под наблюдением, с его родителями поддерживается связь. Прогнозы благоприятные», - отметили медики, уточнив, что, по их оценке, годовалый пациент пробыл без сознания под водой около трех минут.

Семья, где воспитывают мальчика, многодетная.

В Новой Москве в ванной нашли мертвым двухлетнего мальчика. СК возбудил после гибели ребенка уголовное дело.

Дети Больницы Врачи

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