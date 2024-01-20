Птица врезалась в летевший в Петербург самолет

Группу преступников, похищавшую русскую классику из библиотек европейских городов, задержали во Франции. Преступники украли прижизненные издания Пушкина, Гоголя и Лермонтова, сообщил «Коммерсант».

Злоумышленники обчистили библиотеки Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

Последние эпизоды преступлений совершили в библиотеке Университета Лиона и Французской национальной библиотеке (BnF). Действовали воры одинаково: выдавали себя за исследователей русской литературы, выписывали редкие книги, прижизненные издания Пушкина и Лермонтова, потом просто выносили их, воспользовавшись моментом, либо меняли на изготовленные копии.

В BnF, в частности, недосчитались восьми книг, стоимость которых может достигать 650 тысяч евро.

В Латвийской национальной библиотеке похитили 17 произведений Пушкина и Гоголя, восемь книг - в библиотеке Тартуского университета в Эстонии.

Местные СМИ сообщали, что два преступника, которые вынесли произведения, заявляли, что якобы готовят научную работу по «организации цензуры и полиграфической политике России начала XIX века».

Из библиотеки Женевского университета украли сборник Пушкина. В октябре прошлого года преступники обокрали хранилища Университетской библиотеки языков и цивилизаций (BULAC) в Париже.

Одного из подозреваемых правоохранителям удалось поймать в аэропорту Брюсселя. Его зовут Михели З. Вскоре задержали и его предполагаемого сообщника - Валериан Р. По информации «Коммерсанта», сейчас во Франции под стражей находятся три человека: один - в предварительном заключении, двое - под полицейским надзором. Причем похищенные книги найти пока так и не смогли.